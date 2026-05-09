Fratelli d’Italia inaugura il Circolo del Litorale Pisano: al centro sanità, turismo e rilancio della costa

Written by Redazione• 10:07 am• Tirrenia, Eventi/Spettacolo, Pisa, Politica

TIRRENIA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato sull’inaugurazione del

Circolo del Litorale Pisano – Fratelli d’Italia.

È stata inaugurata al Tirrenia Doc Caffè la nuova sede del Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano, un appuntamento che ha riunito esponenti del partito, amministratori e cittadini per discutere del futuro della costa pisana, da Marina di Pisa a Tirrenia e Calambrone.

Al centro dell’incontro anche la notizia della riapertura del servizio 118 a Marina di Pisa, annunciata nei giorni scorsi, indicata come uno degli obiettivi prioritari per il territorio. La neo presidente del Circolo, Francesca Bardino, ha sottolineato l’importanza di creare un punto di riferimento stabile sul territorio, in collegamento con l’attività amministrativa del Comune di Pisa.

Durante gli interventi sono stati ricordati i principali interventi realizzati negli ultimi anni sul litorale, tra cui la pista ciclopedonale del Trammino, il parcheggio multipiano lungo la Litoranea, la riqualificazione di piazze e spazi pubblici e nuove aree dedicate allo sport e al tempo libero.

L’assessore Virginia Mancini ha ricordato figure storiche della destra pisana legate al litorale, mentre il consigliere comunale Stefano Barsantini ha ribadito il valore strategico del ritorno del presidio 118 nella ex sede PALP di Marina di Pisa, definendolo un tassello fondamentale per il rafforzamento della sanità territoriale.

Tra i temi affrontati anche erosione costiera, sviluppo turistico e rapporto diretto con i cittadini. Il capogruppo Maurizio Nerini ha puntato l’attenzione sulle criticità legate alla difesa della costa, mentre Giovanni Garzella ha evidenziato il ruolo del nuovo Circolo come luogo di ascolto e confronto permanente con il territorio.

A chiudere l’incontro il consigliere regionale Diego Petrucci, che ha ribadito la necessità di rafforzare i servizi sanitari sul litorale e criticato la gestione regionale della sanità territoriale.

Il nuovo Circolo Fratelli d’Italia del Litorale Pisano nasce con l’obiettivo di consolidare il dialogo con cittadini e associazioni locali, raccogliendo esigenze e proposte per la valorizzazione della costa pisana.

Last modified: Maggio 9, 2026