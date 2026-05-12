Lavori di E-Distribuzione, mercoledì pomeriggio interruzioni elettriche nella zona di Casaferri

Written by Redazione• 4:32 pm• Fauglia

FAUGLIA – Nuovi interventi di potenziamento della rete elettrica sul territorio da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione. I lavori sono in programma per mercoledì 13 maggio nella zona di Casaferri, nel tratto compreso tra le scuole e l’angolo con via Sorbo.

L’intervento rientra nel piano di ammodernamento della rete e prevede il rinnovo delle cabine elettriche con l’installazione di componentistica digitalizzata finalizzata a migliorare qualità e continuità del servizio.

I tecnici attiveranno inoltre nuove “richiusure di linea in anello”, un sistema che collega trasversalmente più direttrici elettriche e che, in caso di guasto, consente di isolare automaticamente il tratto danneggiato garantendo l’alimentazione attraverso linee alternative.

Per consentire l’esecuzione delle operazioni sarà necessaria un’interruzione temporanea dell’energia elettrica dalle ore 14 fino al tardo pomeriggio di mercoledì 13 maggio.

Grazie all’utilizzo di linee di riserva, il disservizio interesserà soltanto gruppi limitati di utenze tra via Casaferri e le strade limitrofe. I dettagli relativi ai numeri civici coinvolti sono stati comunicati tramite avvisi affissi nelle aree interessate.

E-Distribuzione raccomanda ai cittadini di:

non utilizzare gli ascensori durante i lavori;

evitare comportamenti imprudenti contando sull’assenza di corrente, poiché l’alimentazione potrebbe essere temporaneamente riattivata per effettuare prove tecniche.

In caso di maltempo gli interventi potranno essere rinviati.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il numero verde 803500 attivo 24 ore su 24 oppure utilizzare il chatbot Eddie e la app ufficiale di E-Distribuzione. Sul sito dell’azienda è inoltre disponibile la mappa aggiornata delle disalimentazioni.

Last modified: Maggio 12, 2026