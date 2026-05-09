Written by Maggio 9, 2026 10:58 am Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Pisa aderisce a “Chiese Aperte 2026”: visita guidata alla chiesa di San Sisto

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PISA – Anche Pisa partecipa alla manifestazione nazionale “Chiese Aperte 2026”, promossa da Archeoclub d’Italia per valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso del territorio.

Per l’edizione di quest’anno, la sede pisana di Archeoclub d’Italia organizza per domenica 10 maggio, dalle 16 alle 18, una visita guidata alla chiesa parrocchiale di San Sisto, uno dei luoghi simbolo del centro storico cittadino.

La visita sarà curata dalla vicepresidente di Archeoclub Pisa, la professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut, insieme a Francesca Barsotti, responsabile dell’Ufficio Beni culturali ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Pisa.

L’iniziativa rientra nel programma nazionale dedicato all’apertura straordinaria e alla scoperta delle chiese italiane, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e spirituale custodito nei territori.

Last modified: Maggio 9, 2026
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