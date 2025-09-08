Nuova sede per il mercato di Pisanova: buona la prima in via Bargagna

Written by admin• 4:37 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Buon esordio per la nuova collocazione del mercato di Pisanova, che da via Frascani si è spostato in via Bargagna. Soddisfazione unanime: gli operatori apprezzano la maggiore visibilità e la migliore disposizione dei banchi, i clienti trovano il mercato inserito in un contesto commerciale più vivace, e Confesercenti esprime orgoglio per il risultato raggiunto grazie al lavoro del sindacato ambulanti Anva.

«Si tratta di un mercato di quartiere – spiega Mirco Sbrolli, presidente Anva – che però stava lentamente morendo nella vecchia sede di via Frascani, individuata in emergenza durante il Covid per rispettare il distanziamento dei banchi. Terminata la pandemia, quella collocazione è risultata poco attrattiva per i clienti, soprattutto rispetto al flusso di persone che gravitano intorno a via Bargagna. Da qui la decisione di chiedere un nuovo posizionamento».

Anva ha lavorato a stretto contatto con l’amministrazione comunale, l’assessore Paolo Pesciatini e gli uffici competenti per individuare la soluzione migliore: «Ringraziamo l’assessore e il settore Suap per la disponibilità e la collaborazione – prosegue Sbrolli –. Via Bargagna rappresentava la scelta naturale per riqualificare il mercato e inserirlo in un’area commerciale già ben frequentata. Un grazie anche alla consigliera comunale Rachele Compare, residente in zona, che ha compreso e sostenuto le nostre richieste».

Dopo questo risultato, Anva guarda già ai prossimi obiettivi: lo spostamento del mercato di San Martino in piazza Toniolo – che sarà completato a breve – e la riorganizzazione del mercato di Tirrenia. «Ora – conclude Sbrolli – manca solo un ultimo passo: la definizione della nuova collocazione del mercato invernale di Marina di Pisa. Per questo abbiamo chiesto un incontro con l’amministrazione per presentare la nostra proposta».

