Aperitivo Scientifico al Giardino La Nunziatina di Pisa, tra scienza e convivialità

PISA – Un viaggio tra scienza e sensi alla Nunziatina di Pisa, per scoprire come la chimica dia forma al piacere del gusto e dell’olfatto.

Appuntamento al Giardino con il 6° evento del Ciclo Aperitivi Scientifici, organizzato dalla Commissione Divulgazione del Dipartimento di FarmaciaGiovedì 11 settembre (ore 19) si parlerà del mondo degli aromi del cibo e delle bevande con la dott.ssa Roberta Ascrizzi del Dipartimento di Farmacia dell’Università di Pisa.

Ingresso libero, consumazione a carico dei partecipanti.

Prenotazione consigliata al link https://forms.cloud.microsoft/e/rJdURnzhBw

Info: divulgazione@farm.unipi.it

