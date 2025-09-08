Insegnare la storia a scuola: tavola rotonda alla Domus Mazziniana

PISA – Giovedì 11 settembre alle 10.30, alla Domus Mazziniana di Pisa (via M. d’Azeglio 14), si inaugura il nuovo “anno scolastico” con una tavola rotonda dedicata all’insegnamento della storia a scuola.
L’incontro riunirà docenti, formatori e ricercatori per un dialogo a più voci su un tema di grande attualità, anche alla luce delle nuove linee guida del Ministero dell’Istruzione. Un’occasione per riflettere sul ruolo della conoscenza critica del passato come presupposto fondamentale della vita civile e democratica.
A confrontarsi, sotto la moderazione del direttore della Domus Mazziniana, Pietro Finelli, saranno:
- Andrea Miccichè (coordinatore Commissione Didattica e Scuola SISSCo – Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea)
- Cecilia Iannella (Università di Pisa – docente di Didattica della Storia e delegata del Rettore per la formazione degli insegnanti)
- Igor Pizzirusso (Istituto nazionale Ferruccio Parri – caporedattore di Novecento.org, portale di didattica della storia in rete)
- Francesca Gori e Leonella Cerrettini (I.I.S. G. Marconi di Pontedera – referenti del progetto Vivere la Storia).
L’appuntamento è valido come attività di formazione per i docenti (ex art. 3 DPR 255/2005).
Per informazioni e contatti: tel. 050 24174.