Alessandra Orlanza: “Ci Risiamo! La Piscina di Cisanello chiusa senza comunicazioni”

PISA – “Settembre è un mese di nuovi inizi: la riapertura delle scuole, la ripresa delle attività sportive e la programmazione di eventi inclusivi. Tuttavia, per molti di noi, questo settembre porta con sé una nuova delusione: la piscina di Cisanello, situata presso il Complesso Concetto Marchesi, di competenza della Provincia di Pisa è nuovamente chiusa. Una scoperta che arriva come un fulmine a ciel sereno, soltanto di chi si reca sul posto o, se si cercano informazioni su internet“, lo afferma Alessandra Orlanza Consigliera Provinciale di Comunità e Territori.

“L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte della Provincia di Pisa è inaccettabile. A maggio, avevo già presentato un’interrogazione per fare chiarezza sui lavori di manutenzione che avrebbero dovuto portare alla riapertura della piscina. È stata riaperta in fretta e furia, ma ora, dopo la chiusura estiva, ci troviamo di nuovo nella stessa situazione: lavori senza fine e nessuna chiarezza sull’apertura. Non è solo una questione di disagio logistico; è un problema ben più grande che tocca la vita quotidiana di molti. La piscina di Cisanello non è semplicemente uno spazio per praticare attività fisica. È un luogo di inclusione fondamentale, specialmente per gli studenti con disabilità. Ha sempre rappresentato un’opportunità per i docenti di sostegno di pianificare attività che arricchiscono l’offerta formativa e promuovono l’inclusione. La chiusura prolungata di questa struttura non è solo una perdita per chi desidera nuotare o allenarsi, ma un colpo durissimo per chi vive la vita già con difficoltà. Per questi studenti, ogni occasione di socializzazione e apprendimento è essenziale, e la mancanza di accesso a spazi adeguati compromette gravemente le loro opportunità. La mancanza di programmazione, di comunicazione e di rispetto per le esigenze delle persone con disabilità è inaccettabile. Chiediamo garanzie concrete sulle tempistiche di riapertura della piscina e un impegno reale affinché la struttura possa tornare a essere il punto di riferimento che è sempre stata per tutta la comunità. È ora di passare dalle parole ai fatti. Non possiamo permettere che il diritto al gioco, all’attività fisica e all’inclusione venga calpestato dalla mala gestione delle risorse pubbliche. Presenterò una nuova interrogazione perchè ci vogliono risposte, date certe ed impegni, per dare modo agli addetti ai lavori di programmare i lavori di un intero anno scolastico“, conclude Orlanza.

Settembre 11, 2025