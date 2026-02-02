Neppure il mercato aiuta il Pontedera

Written by Leonardo Miraglia• 3:08 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport

Pontedera (lunedì, 2 febbraio 2026) — Il Pontedera perde ancora, stavolta in casa del Campobasso; non bastano i nuovi innesti per raddrizzare una situazione ormai quasi del tutto compromessa dato che la squadra della Valdera è ultima in classifica con appena 15 punti in 22 partite.

Queste le parole di mister Banchieri nel post partita: “Noi non dobbiamo mollare, dobbiamo avere spirito, perché son 14 anni che il Pontedera è in questa categoria consecutivamente, quindi dobbiamo rappresentarlo. Adesso sono arrivati alcuni ragazzi nuovi, c’è stato un cambiamento di rosa, praticamente 10, 12 giocatori e deve ancora finire il mercato. I ragazzi che sono arrivati sono stati bravi però bisogna fare risultato. I ragazzi hanno lasciato tutto sul campo, non hanno mai mollato e quindi bisogna continuare in questa maniera e bisogna pensare di poter fare il risultato sempre, perché l’unico modo per arrivare al nostro sogno, che è la salvezza, è metterci tutti noi stessi in allenamento ed in partita, chiaramente correggendo gli errori fatti oggi.”

Tabellino

Campobasso – Pontedera 3-2

MARCATORI: 23′ pt P. Vitali (P), 5′ st A. Bifulco (C), 14′ st E. Salines (C), 32′ st M. Gargiulo (C), 45′ st H. Nabian (P)

MVP: Mario Gargiulo (Campobasso)

CAMPOBASSO (3-5-2): M. Rizzo, F. Papini, E. Lancini (↓ 1′ st), E. Salines, C. Cristallo (↓ 40′ st), M. Gargiulo, J. Brunet, L. Di Livio (↓ 40′ st), A. Martina, A. Bifulco, S. Magnaghi (↓ 29′ st)

A disposizione: F. Forte, C. Celesia (↑ 1′ st), C. Padula (↑ 29′ st), F. Cerretelli, A. Sarr, A. Lombari, R. Pierno (↑ 40′ st), D. Agazzi (↑ 40′ st), F. Parisi, F. Antenucci

All: Zauri Luciano

PONTEDERA (3-5-2): U. Saracco, D. Leo, L. Piana, J. Mbambi, C. Cerretti, A. Caponi (↓ 36′ st), G. Wagner, J. Scaccabarozzi (↓ 29′ st), A. Raychev, P. Vitali, P. Yeboah Ankrah

A disposizione: V. Biagini, N. Strada, R. Giacomelli, F. Migliardi, M. Manfredonia (↑ 36′ st), L. Paolieri, L. Beghetto, A. Fancelli, H. Nabian (↑ 29′ st)

All: Banchieri

AMMONITI: 36′ st J. Brunet (C), 45′ pt A. Caponi (P), 42′ st P. Vitali (P)

ARBITRO: L. Massari

ASSISTENTI: D. Merciari, A. Gennuso

STADIO: Avicor Stadium Selvapiana, Campobasso

