Febbraio 2, 2026

Il CUS Pisa stupisce: una vittoria, che sia il canto del cigno?

Pisa (lunedì, 2 febbraio 2026) — Fra il 30 gennaio ed il primo febbraio si sono tenuti tutti gli scontri dove hanno partecipato le squadre pisane di basket, a parte il Basket Volterra che giocherà il 2 febbraio ed il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 5 febbraio.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

III giornata di ritorno

Etrusca San Miniato83-64Virtus Siena

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

III giornata di ritorno

Invictus Livorno72-77Basket Calcinaia
Lucca Sky Walkers80-85JP Bellaria
CUS Pisa87-73Uisp Donoratico
Castelfranco Frogs72-71Vela Viareggio

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

II giornata di ritorno

Pallacanestro San Miniato81-89Lucca Academy basket
Pallacanestro Valdera49-44Bellaria Cappuccini
Pontremoli Basket61-60La Crocetta San Miniato

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

II giornata di ritorno

Basket Ponsacco77-60Sport IES Pisa
GMV Ghezzano88-66Etrusca San Miniato
Argentario Basket49-65Dream Basket Pisa
Basket Volterra2/2, 21US Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

V giornata di ritorno

GMV Ghezzano sq.B59-43CUS Pisa sq.B
Basket PomaranceNPPolisportiva Vicarello

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

V giornata di ritorno

Castelfranco Frogs sq.BNPCMB Pietrasanta Basket
Isotopi ValderaNPAudax carrara
Pallacanestro MassaNPBasket Calcinaia sq.B
Vicopisano Basket 20115/2, 21:15Pallacanestro Valdera

Info tratte da www.playbasket.it

