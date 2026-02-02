Il CUS Pisa stupisce: una vittoria, che sia il canto del cigno?

Pisa (lunedì, 2 febbraio 2026) — Fra il 30 gennaio ed il primo febbraio si sono tenuti tutti gli scontri dove hanno partecipato le squadre pisane di basket, a parte il Basket Volterra che giocherà il 2 febbraio ed il Vicopisano Basket 2011 che scenderà sul parquet il 5 febbraio.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
III giornata di ritorno
|Etrusca San Miniato
|83-64
|Virtus Siena
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
III giornata di ritorno
|Invictus Livorno
|72-77
|Basket Calcinaia
|Lucca Sky Walkers
|80-85
|JP Bellaria
|CUS Pisa
|87-73
|Uisp Donoratico
|Castelfranco Frogs
|72-71
|Vela Viareggio
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
II giornata di ritorno
|Pallacanestro San Miniato
|81-89
|Lucca Academy basket
|Pallacanestro Valdera
|49-44
|Bellaria Cappuccini
|Pontremoli Basket
|61-60
|La Crocetta San Miniato
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
II giornata di ritorno
|Basket Ponsacco
|77-60
|Sport IES Pisa
|GMV Ghezzano
|88-66
|Etrusca San Miniato
|Argentario Basket
|49-65
|Dream Basket Pisa
|Basket Volterra
|2/2, 21
|US Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
V giornata di ritorno
|GMV Ghezzano sq.B
|59-43
|CUS Pisa sq.B
|Basket Pomarance
|NP
|Polisportiva Vicarello
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
V giornata di ritorno
|Castelfranco Frogs sq.B
|NP
|CMB Pietrasanta Basket
|Isotopi Valdera
|NP
|Audax carrara
|Pallacanestro Massa
|NP
|Basket Calcinaia sq.B
|Vicopisano Basket 2011
|5/2, 21:15
|Pallacanestro Valdera
