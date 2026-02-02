Alla Città del Teatro “La grammatica della fantasia”: teatro inclusivo per bambini e famiglie

Written by admin• 2:23 pm• Cascina, Cultura, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Domenica 8 febbraio alle ore 17.30 la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro ospita La grammatica della fantasia, spettacolo della La Piccionaia CPT pensato per bambini dai 5 anni e per un pubblico di famiglie.

Scritto e diretto da Carlo Presotto, con Emilia Piz e Nicola Noro, lo spettacolo prende ispirazione dalle opere di Gianni Rodari (Grammatica della Fantasia, Il libro degli errori) e di Bruno Munari (Fantasia, Da cosa nasce cosa), proponendo un percorso teatrale poetico e giocoso che invita a riscoprire l’errore come occasione creativa.

Protagonista è Sophie, una bambina amante delle parole ma spesso rimproverata per i suoi sbagli. Rifugiandosi nello scantinato della scuola, scopre un mondo nuovo e incontra Gianni, un bambino che comunica principalmente attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS). Insieme trasformano lo spazio in un “museo degli errori”, dove parole e gesti diventano gioco, invenzione e racconto.

Lo spettacolo è interamente bilingue (italiano e LIS) ed è costruito con grande attenzione all’inclusività, permettendo a persone udenti e sorde di condividere la stessa esperienza teatrale grazie a linguaggio del corpo, elementi visivi e oggetti scenici.

Un appuntamento che unisce teatro, educazione e accessibilità, nel segno di Rodari e Munari, per insegnare ai più piccoli che sbagliare non è fallire, ma il primo passo per creare.

Info spettacolo

Domenica 8 febbraio

Ore 17.30

Sala Margherita Hack – La Città del Teatro, via Tosco Romagnola 656, Cascina

Età consigliata: 5+

Durata: 55 minuti

Genere: teatro d’attore

Spettacolo bilingue: italiano e LIS

Prevendita: biglietteria del teatro e TicketOne

050 744400

biglietteria@lacittadelteatro.it

Last modified: Febbraio 2, 2026