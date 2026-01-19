Nardella in provincia di Pisa: imprese e ricerca al centro del dialogo con l’Europa

Written by admin• 4:53 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere regionale PD, Matteo Trapani.

Prima tappa in provincia di Pisa per l’eurodeputato Dario Nardella (S&D), protagonista di una giornata di visite e incontri promossa dal consigliere regionale della Toscana Matteo Trapani con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra istituzioni europee ed eccellenze produttive e scientifiche del territorio.

Un percorso che ha messo al centro un messaggio condiviso: è sul territorio che si intrecciano politiche regionali di sviluppo economico e rurale e scelte europee capaci di incidere su competitività, occupazione e innovazione.

Il confronto è partito dal polo farmaceutico pisano che riunisce Laboratori Guidotti, Gruppo Menarini e Lusochimica, realtà che compongono di fatto un distretto in cui produzione, ricerca e competenze convivono. È emersa la necessità di una regia di distretto più strutturata, capace di coordinare imprese, università, centri di ricerca e istituzioni per allineare investimenti, fabbisogni professionali, infrastrutture e accesso ai programmi europei. Un coordinamento stabile che permetta al territorio di presentarsi come filiera integrata, rafforzando attrattività, trasferimento tecnologico e difesa dell’occupazione.

Fondata a Pisa e parte del Gruppo Menarini dal 1983, Laboratori Guidotti opera nella ricerca e produzione di farmaci e integratori, con specializzazioni nell’ambito respiratorio e cardio-metabolico. Il sito pisano ospita inoltre attività strategiche del Gruppo Menarini legate alla produzione di principi attivi, alla diagnostica e alla ricerca. Lusochimica rappresenta un altro tassello chiave, operando nella produzione di principi attivi farmaceutici secondo standard GMP, con presenza produttiva anche nel territorio pisano.

A San Giuliano Terme la visita è proseguita presso Todisco Group, gruppo attivo nella chimica di base. Qui il confronto si è concentrato sull’impatto delle politiche commerciali europee, con particolare attenzione al dossier Mercosur e alle possibili ricadute sugli scambi e sulle filiere con il Brasile.

A Pontedera tappa nello stabilimento Castellani, realtà imprenditoriale storica capace oggi di produrre circa 24 milioni di bottiglie l’anno, con un ruolo di primo piano per l’economia locale e una forte proiezione sui mercati.

La giornata si è conclusa al Polo Sant’Anna Valdera dell’Istituto di Biorobotica, dove è stata evidenziata l’urgenza di “fare sistema” per intercettare più risorse europee e accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, dalla robotica medica alle tecnologie indossabili.

«Questa giornata dice una cosa semplice – ha dichiarato Trapani –: in provincia di Pisa ci sono eccellenze che parlano già europeo ma hanno bisogno di strumenti rapidi e coordinati. Vogliamo un distretto farmaceutico che cresca insieme, regole commerciali che non penalizzino chi lavora e investe e un canale stabile per portare più fondi europei su ricerca e nuove tecnologie. Con l’onorevole Nardella lavoreremo subito per trasformare queste priorità in risposte concrete per il territorio».

La visita rappresenta la prima di una serie di iniziative sul territorio, con l’obiettivo di tenere insieme sviluppo economico, innovazione e politiche europee con ricadute reali per Pisa e la sua provincia.

Last modified: Gennaio 19, 2026