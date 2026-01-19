Il Requiem di Mozart in Cattedrale: concerto a Pisa per l’anniversario della nascita del compositore

Written by admin• 4:27 pm• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Il 27 gennaio ricorre l’anniversario della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart, uno dei più grandi geni della storia della musica. Nato a Salisburgo nel 1756, Mozart mostrò fin da bambino un talento straordinario, componendo già a cinque anni e affermandosi in tutta Europa come musicista prodigio. Morì a Vienna nel 1791, a soli 35 anni, lasciando incompiuto il suo ultimo capolavoro, il Requiem, completato successivamente dall’allievo Franz Süssmayr.

Proprio il Requiem sarà al centro del concerto in programma martedì 27 gennaio alle ore 21.15 nella Cattedrale di Pisa, affidato al Coro dell’Università di Pisa e all’Orchestra Giovanile Toscana, diretti per l’occasione dal maestro Stefano Barandoni.

L’evento è promosso dal Rotary Club Pisa, in collaborazione con l’Opera della Primaziale Pisana e il Teatro di Pisa, con il supporto del Comune di Pisa, di Fondazione Pisa, Banca Popolare di Lajatico e Getas Petrogeo.

Il concerto si inserisce nel programma annuale del Rotary Club Pisa, presieduto dall’ingegner Paolo Ghezzi, che si sviluppa attorno a tre parole chiave: la luce, i giovani, la rinascita. «In questo contesto – afferma il presidente – si colloca l’organizzazione di questo concerto, che celebra il 270° anniversario della nascita di Mozart nel Giorno della Memoria».

Il Requiem mozartiano, nato nell’ombra della morte, diventa così simbolo di una luce interiore e di una speranza che attraversa il dolore, trasformando il senso della fine in attesa e rinascita. «Pur consapevole della propria fragilità – sottolinea Ghezzi – Mozart affida alla musica il compito di illuminare l’oscurità, come se ogni nota fosse un faro capace di aprire uno spiraglio verso l’eterno».

L’ingresso è gratuito con biglietto. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata esclusivamente online a partire dal 22 gennaio alle ore 14 sul sito: https://eventiculturali.opapisa.it/.

