Incendio in un cantiere edile in Via Tosco Romagnola

CASCINA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:01 in Via Tosco Romagnola nel Comune di Cascina per incendio all’interno di un cantiere edile.

All’arrivo del personale dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato subito contenuto e estinto.

La Squadra VF ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Non risultano persone ferite all’interno dell’edificio. Sul posto è intervenuta oltre ai VF la Polizia Municipale. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento

Last modified: Gennaio 19, 2026