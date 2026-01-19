Written by Gennaio 19, 2026 4:53 pm Cascina, Attualità, Cronaca, Cronaca, Pisa

Incendio in un cantiere edile in Via Tosco Romagnola

HomeCascina, Attualità, Cronaca, Cronaca, PisaIncendio in un cantiere edile in Via Tosco Romagnola

CASCINA – La Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:01 in Via Tosco Romagnola nel Comune di Cascina per incendio all’interno di un cantiere edile.

All’arrivo del personale dei Vigili del Fuoco, l’incendio è stato subito contenuto e estinto.

La Squadra VF ha messo in sicurezza i luoghi dell’intervento. Non risultano persone ferite all’interno dell’edificio. Sul posto è intervenuta oltre ai VF la Polizia Municipale. Le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento

Last modified: Gennaio 19, 2026
Previous Story
Nardella in provincia di Pisa: imprese e ricerca al centro del dialogo con l’Europa
Next Story
Da mercoledì 21 gennaio entrano nel vivo i lavori a cura della Provincia di Pisa sul territorio cascinese

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti