Montopoli: pubblicato il nuovo Piano strutturale, incontri pubblici per informare i cittadini

PISA- Dopo l’approvazione in consiglio comunale, è stato pubblicato sul Burt il nuovo Piano strutturale del Comune di Montopoli. A partire dalla data di pubblicazione, tutti i cittadini e le cittadine hanno 60 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni: il termine ultimo è fissato per il 30 settembre.

Per favorire la massima partecipazione e garantire un’adeguata informazione, l’amministrazione comunale, insieme ai tecnici degli uffici, ha organizzato due incontri pubblici dedicati al Piano strutturale:

Lunedì 9 settembre alle 17 – incontro rivolto ai tecnici , presso i locali della Pubblica Assistenza di Montopoli

– incontro rivolto ai , presso i locali della Mercoledì 11 settembre alle 21 – incontro aperto a tutta la cittadinanza, sempre nei locali della Pubblica Assistenza di Montopoli

