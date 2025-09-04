Alla Domus Mazziniana la mostra “Le Verità della Memoria” per l’80° anniversario della Liberazione

Written by admin• 2:41 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la Domus Mazziniana ospita e promuove la mostra “Le Verità della Memoria”, organizzata dal movimento artistico Skimmers in collaborazione con la compagnia teatrale I Leggendari, con il patrocinio della stessa Domus, della sezione ANPI di Pisa e dell’Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema.

Attraverso i linguaggi dell’arte contemporanea – pittura, scultura, fotografia – la mostra propone un viaggio tra presente e passato, mettendo in dialogo la memoria collettiva con il lato più oscuro e drammatico della Guerra di Liberazione: le stragi nazifasciste che colpirono la popolazione civile inerme.

“Ricordare, a 80 anni dalla Liberazione, quegli eventi – sottolinea Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana – significa riscoprire le radici profonde su cui si fondano la nostra Costituzione e la nostra democrazia. Abbiamo scelto di inaugurare la mostra a settembre, in concomitanza con l’anniversario della liberazione di Pisa e con il ricordo delle leggi antiebraiche, che furono firmate proprio nella nostra città. Questo ricco programma di eventi vuole essere un ponte verso le celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica del prossimo anno”.

La mostra include anche una sezione didattica con la presentazione del progetto “La storia in soffitta”, realizzato dagli studenti della terza media di Lammari (LU) sotto la guida del prof. Enea Nottoli.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 12 settembre alle ore 17, un incontro di approfondimento tra storia e attualità, moderato da Barbara Visciano, con la partecipazione di:

Lido Lazzerini , sopravvissuto alla strage di Mommio

, sopravvissuto alla strage di Mommio Bruno Possenti , presidente provinciale ANPI Pisa

, presidente provinciale ANPI Pisa Umberto Mancini , presidente Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema

, presidente Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema Graziano Lazzeri , figlio di Adele Pardini, sopravvissuta alla strage di Sant’Anna

, figlio di Adele Pardini, sopravvissuta alla strage di Sant’Anna Caterina Di Pasquale , antropologa e docente dell’Università di Pisa

, antropologa e docente dell’Università di Pisa Enea Nottoli , docente

, docente Pardo Fornaciari, ricercatore e scrittore

La chiusura della rassegna è in programma giovedì 19 settembre alle ore 17 con la drammatizzazione teatrale “Le Verità della Memoria”, curata dalla compagnia I Leggendari. La pièce, scritta da Luigi Bruno ed Ephraim Pepe del movimento Skimmers, porta in scena una narrazione corale: sei personaggi, sei punti di vista diversi, sei verità su un eccidio. Un racconto intenso e polifonico che invita a riflettere sulla complessità della memoria storica.

