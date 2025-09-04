ELENA MEINI(LEGA): “Cascina: grazie ad Alessandro Tomasi per il supporto espresso alla mia candidatura con la sua presenza ad un nostro gazebo”

Written by admin• 1:03 pm• Cascina, Politica

CASCINA- Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Consigliera Regionale Elena Meini (LEGA).

«Mi ha fatto davvero piacere ricevere oggi la visita e il sostegno di Alessandro Tomasi, candidato Presidente per il Centrodestra alle prossime regionali. È una persona che stimo e sono convinta sia l’uomo giusto per guidare alla vittoria la nostra coalizione», afferma Elena Meini, Capogruppo della Lega in Consiglio regionale.

«Da parte mia non mancherà impegno e determinazione in una campagna elettorale che punterà sul dialogo continuo con i cittadini, per comprendere a fondo le tante problematiche lasciate irrisolte dall’inconcludente Giunta Giani», prosegue il Consigliere.

«Pisa e la sua provincia meritano di più e meglio in settori cruciali come la sanità, le infrastrutture e l’attenzione concreta alle esigenze del territorio. Negli ultimi anni, la Maggioranza regionale si è distinta solo per promesse non mantenute», sottolinea l’esponente leghista.

«Sono convinta che la Lega continuerà a giocare un ruolo fondamentale per ottenere un successo elettorale, favorendo un vero e proprio cambio di passo nella gestione pubblica, come auspicato da molti cittadini della provincia pisana», conclude Meini.

