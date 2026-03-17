Montescudaio, torna “Puliamo il mio Paese”: giornata ecologica il 21 marzo

Written by Redazione• 9:11 am• Montescudaio, Attualità, Eventi/Spettacolo

MONTESCUDAIO- Il Comune di Montescudaio invita cittadini e associazioni a partecipare alla giornata dedicata alla cura del territorio “Puliamo il mio Paese”, organizzata in collaborazione con Rea Spa.

L’iniziativa si terrà sabato 21 marzo 2026, con ritrovo alle ore 10 al salumificio Sandri, e rappresenta un’occasione di partecipazione civica e sensibilizzazione ambientale. La raccolta dei rifiuti proseguirà lungo il percorso fino a Cecina, coinvolgendo famiglie, giovani e realtà del territorio.

A tutti i partecipanti saranno forniti direttamente sul posto guanti, sacchetti e pinze raccogli-rifiuti, per operare in sicurezza senza necessità di portare materiale proprio.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando come anche piccoli gesti condivisi possano contribuire concretamente alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente.

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. Per informazioni: 334 8019970.

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Last modified: Marzo 17, 2026