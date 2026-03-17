Tanti auguri ad Arturo Calabresi!

Written by Redazione• 8:13 am• Pisa SC

PISA – Oggi in casa nerazzurra si festeggia il compleanno di Arturo Calabresi. Il difensore di origine capitolina compie 30 anni, essendo nato a Roma il 17 Marzo 1996.

di Maurizio Ficeli

Arturo figlio dell’attore e conduttore televisivo Paolo Calabresi, a fianco del quale ha anche fatto una comparsa nella serie televisiva “Boris“, è stato sicuramente uno dei più positivi in questa stagione dimostrando con il suo impegno in campo di sapere, che cosa vuol dire indossare la maglia nerazzurra del Pisa Sporting Club.

La redazione di Pisanews nel farsi interprete dei sentimenti della tifoseria nerazzurra formula al giocatore i migliori auguri per il compimento degli anni che siano portatori di successi personali e calcistici futuri per lui e per il nostro amato Pisa.

Last modified: Marzo 14, 2026