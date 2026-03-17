In Piazza a Pisa per il Sì al Referendum

Written by Redazione• 9:22 am• Pisa, Eventi/Spettacolo, Politica

PISA- Due appuntamenti in piazza per incontrare i cittadini pisani, ascoltarli e spiegare le ragioni del Si.

Mercoledì e Venerdì dalle 17.30 alle 19.30 diversi Comitati del Sì al referendum sulla giustizia si riuniranno in due eventi per le strade di Pisa, con la partecipazione di tecnici ed esperti (garantita dall’adesione all’iniziativa del Comitato Camere Penali per il Sì e dell’associazione dei Giovani avvocati per il Sì), che saranno a disposizione per dialogare con i cittadini che vorranno porre dubbi e quesiti. Inoltre in una sorta di maratona oratoria, gli esperti, i responsabili dei comitati e dei partiti che aderiscono all’incontro, interverranno spiegando le ragioni del Sì.

L’iniziativa ha trovato l’adesione del Partito Liberaldemocratico, della lista civica Pisa al Centro, dei partiti di area governativa (Forza Italia, F.d.I., Lega, Noi Moderati), di Ora!, del P.S.I., della Fondazione Luigi Einaudi, e dei politici e intellettuali di area sinistra riformista dell’associazione LibertàEguale. L’ampia e trasversale partecipazione sta a dimostrare concretamente la volontà dei promotori di creare un’iniziativa aperta e di dialogo con i cittadini, che metta al centro esclusivamente il tema della riforma, necessaria per una giustizia giusta, senza steccati e condizionamenti politici di parte.

Mercoledì sera l’appuntamento sarà in Borgo Stretto-Largo Ciro Menotti dalle 17.30 alle 19.30, mentre Venerdì, come chiusura della campagna referendaria per il Sì, l’appuntamento è previsto in C.so Italia-Logge dei Banchi allo stesso orario.

Last modified: Marzo 17, 2026