Modifiche alla viabilità nel centro cittadino di Pisa

PISA – Venerdì 10 maggio, alcune strade del centro cittadino subiranno modifiche alla viabilità.

Nel tratto compreso tra via Vespucci e viale Bonaini, in via Fratti, sarà istituito un divieto di sosta da ambo i lati e la chiusura al traffico veicolare dalle 08:00 alle 18:00. Questo intervento è necessario per consentire la sosta di un’autogru, indispensabile per eseguire operazioni di movimentazione materiali presso la sede INPS di Pisa.

Inoltre, dalle 08:30 alle 12:00, sarà chiuso al traffico veicolare anche via Mazzini. Questa misura permetterà l’accesso di un autoarticolato e lo scarico di un prefabbricato presso la “Piccola Casa della Divina Provvidenza – Cottolengo”. Gli automobilisti che dovranno percorrere via Alberto Mario saranno obbligati a svoltare a sinistra con uscita su lungarno Gambacorti.

