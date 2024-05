Concerto di Teresa Salgueiro alla Città del Teatro: un viaggio musicale tra le culture popolari

Scritto da admin• 8:07 am• Cascina, Eventi/Spettacolo

CASCINA – Domenica 12 maggio alle 21, durante il Festival Art View 2024 “Le donne nell’arte”, la Città del Teatro avrà l’onore di ospitare il concerto di Teresa Salgueiro, una meravigliosa interprete internazionale. In quest’occasione, sarà accompagnata dal Solis String Quartet e dal percussionista Rui Lobato.

Il suo progetto esclusivo “Canti naviganti” (con soli due spettacoli in Italia) propone un incontro tra la canzone napoletana e quella portoghese, raccontando e riaffermando l’importanza della musica popolare nel mondo.

Il concerto, scelto appositamente per il Festival Art View “Le donne nell’arte”, che si svolgerà alla Città del Teatro dal 11 al 19 maggio, offre un’eccezionale opportunità di incontrare una delle più grandi artiste della musica portoghese. Ex membro e fondatrice dei Madredeus e cantante solista negli ultimi 15 anni, Teresa Salgueiro ha collaborato con diverse personalità artistiche, da Caetano Veloso a Coba, da Patrick Watson a José Carreras, da Mário Lúcio a Carlos Paredes e Lucio Dalla. Ha recitato nel film “Lisbon Story” di Wim Wenders ed è stata solista principale nell’orchestra di “Silence, Night and Dreams” di Zbigniew Preisner.

“Canti Naviganti”, nato dall’incontro tra Teresa Salgueiro e il Solis String Quartet, è uno spettacolo che celebra la vita, attraversando varie epoche e generi musicali. Si esploreranno canzoni popolari e melodie immortali, con brani di autori straordinari come E.A. Mario e David Mourão-Ferreira. Si parlerà anche dell’estro di Renato Carosone e di classici del fado, oltre a includere alcune composizioni originali del Solis String Quartet e Teresa Salgueiro.

Il Solis String Quartet, insieme a Rui Lobato alle percussioni, è formato da Vincenzo Di Donna (violino), Gerardo Morrone (viola), Luigi De Maio (violino) e Antonio Di Francia (violoncello). La loro proposta artistica, contraddistinta da originalità e versatilità, ha portato a collaborazioni con artisti di fama internazionale.

L’evento si terrà all’interno del programma del Festival ART VIEW 2024 “Le donne nell’arte” (11-19 maggio), organizzato dalla Fondazione Sipario Toscana e sostenuto dalla Fondazione Pisa, dedicato ad artiste che hanno rivoluzionato il ruolo delle donne nella storia dell’arte.

Last modified: Maggio 8, 2024