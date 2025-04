Modifiche alla Circolazione a Pisa per la “Strapazzata in Rosa” di domani, 25 aprile 2025

Written by admin• 4:07 pm• Attualità, Pisa

PISA- In occasione della manifestazione “Strapazzata in Rosa”, in programma domani, venerdì 25 aprile 2025, a Pisa, sono previste modifiche alla circolazione nella zona dei Lungarni dalle 7:00 alle 13:00.

Il traffico veicolare sarà chiuso nelle seguenti strade: Ponte della Cittadella, Lungarno Simonelli, Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Buozzi, Lungarno Fibonacci, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti, Lungarno Sonnino e Viale delle Piagge.

Le modifiche interesseranno anche il servizio di trasporto pubblico. Per il servizio urbano dell’area vasta di Pisa, le seguenti linee subiranno deviazioni di itinerario: 10 “Pisa – Calambrone”, 60 “Pisa – Ripafratta”, 70 “Pisa – Pontasserchio”, 80 “Pisa – Filettole”, 85 “Pisa – Arena Metato”, 120 “Pisa – Calci” e 130 “Pisa – Vicopisano”.

Per il servizio urbano di Pisa, saranno interessate le linee: 1+ “Park Pietrasantina – Stazione”, 2 “Stazione – Porta a Lucca”, 3+ “Stazione – Pratale”, 4 “Stazione – I Passi”, 5 “Stazione – Cep”, 13 “Stazione – Pisanova – Cisanello”, 14 “Stazione – Cisanello”, 25 “Lungarno Gambacorti – Park Pietrasantina” e 26 “Sesta Porta – San Rossore”.

Durante il periodo delle modifiche, le fermate alternative lungo i percorsi deviati saranno attive.

Per ulteriori informazioni, gli utenti possono consultare il sito di Autolinee Toscane all’indirizzo www.at-bus.it o chiamare il numero verde 800 14 24 24 (attivo tutti i giorni dalle 6:00 alle 24:00). Le informazioni sono inoltre disponibili sui canali social di Autolinee Toscane: X (@AT_Informa) e Facebook (Autolinee Toscane).

