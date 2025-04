Festa della Liberazione: le celebrazioni a San Giuliano Terme

Written by admin• 3:54 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, San Giuliano Terme

SAN GIULIANO TERME – In occasione della celebrazione della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo il 25 aprile 1945, l’Amministrazione comunale di San Giuliano Terme organizza le commemorazioni sul territorio comunale. Nel corso di tutta la giornata, una corona sarà deposta nei luoghi simbolo della Resistenza presenti su tutto il territorio: da San Giuliano Terme a Ripafratta, da Orzignano a Ghezzano, da Colignola a Metato passando per cippi e monumenti che custodiscono la memoria. Di seguito tutti gli appuntamenti di venerdì.

Ore 9.30, Molina di Quosa, via Panoramica: cerimonia commemorativa presso il Monumento ai Caduti de La Romagna, da poco restaurato.

Ad aprire la cerimonia saranno i lavori delle classi quinte delle scuole primarie degli Istituti comprensivi G.B. Niccolini e L. Gereschi di Pontasserchio che partecipano al Progetto memoria, seguiti dai saluti istituzionali, degli amministratori, dell’Anpi, dell’Azione cattolica e con le testimonianze del tempo.

Ore 10.00, Asciano: deposizione di una corona commemorativa e partenza del corteo da via Barachini fino al Cisternone.

Ore 10.00, Campo: corteo con partenza dal circolo Arci, con tappa alla scuola dell’infanzia in via Toniolo e arrivo in via Simonelli.

Ore 11.30 Pontasserchio: corteo accompagnato dalla Filarmonica sangiulianese, con sosta alla lapide in ricordo di Garibaldi e Mazzini e termine al Parco della Rimembranza.

