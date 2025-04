Pisa celebra la 18ª Giornata della Solidarietà: una giornata di pace, inclusione e impegno sociale

Written by admin• 4:45 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA- Martedì 29 aprile 2025, Pisa ospiterà la diciottesima edizione della Giornata della Solidarietà, un evento che coinvolgerà l’intera città e tante scuole del territorio, anche quelle dei comuni limitrofi. Promosso dall’Associazione Nicola Ciardelli Odv ed Ets in collaborazione con il Comune di Pisa, la Provincia di Pisa e l’Ufficio Scolastico Regionale, l’evento si terrà con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui temi della pace, della solidarietà e del rispetto per le diversità.

La manifestazione, che si svolgerà in vari luoghi significativi della città, coinvolgerà circa 6.000 studenti e giovani in 83 percorsi educativi, tra cui alcuni nei comuni di San Giuliano Terme, Cascina e Palaia. Novità di quest’anno è la partecipazione attiva del Comune di Cascina, che ospiterà due percorsi organizzati in collaborazione con l’Istituto Comprensivo G. Falcone e i Vigili del Fuoco. La cerimonia di chiusura si terrà alle 12.00 in Piazza XX Settembre, dove tutti i partecipanti saranno invitati a un momento di condivisione.

La Giornata della Solidarietà prenderà il via il 27 aprile con un evento speciale al Teatro Verdi: il concerto dell’Orchestra dell’Università di Pisa, diretto dal Maestro Manfred Giampietro, in memoria del Maggiore Nicola Ciardelli, vittima di un attentato 19 anni fa. La manifestazione culminerà il 29 aprile con il “Donaci Ilaria”, un evento a favore della ricerca in oncoematologia pediatrica, che si terrà sempre al Teatro Verdi.

Inoltre, quest’anno, la Giornata si concentrerà su un tema particolarmente rilevante: “Il rispetto di sé, dell’altro e di ciò che ci circonda come fondamento di dialogo, pace e inclusione”. Un tema che intende sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di costruire relazioni rispettose, anche di fronte agli scenari internazionali di violenza e conflitto.

Il programma prevede numerosi percorsi tematici in vari luoghi simbolici della città, tra cui il Giardino Scotto, il Parco di San Rossore, il Teatro Verdi, l’Università di Pisa, la Scuola Normale Superiore e il CNR, coinvolgendo enti e associazioni locali in un ampio lavoro di rete. Tra le realtà che partecipano ci sono anche la Protezione Civile, la Polizia di Stato, i Vigili del Fuoco, diverse scuole e associazioni culturali e sociali.

Per quanto riguarda la viabilità, in occasione dell’evento saranno adottati provvedimenti temporanei di traffico. In particolare, ci saranno divieti di sosta e chiusure al transito veicolare su diverse arterie cittadine, inclusi i Lungarni e il Ponte di Mezzo, dalle ore 7:00 alle 16:00.

L’iniziativa è un’opportunità per riflettere insieme su valori fondamentali come la pace, il rispetto e la solidarietà, coinvolgendo le scuole, le istituzioni e l’intera comunità in un impegno collettivo volto alla costruzione di una società più giusta e inclusiva.

