Modifiche ai semafori tra via Nenni, via Valgimigli e via Luzzato

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PISA – Sono entrate in vigore le modifiche alle fasi semaforiche dell’incrocio tra via Nenni, via Valgimigli e via Luzzato, introdotte dopo i rilievi sul traffico effettuati dai tecnici di Pisamo insieme all’impresa CTS. L’obiettivo dell’intervento è migliorare la gestione della circolazione e alleggerire i flussi di traffico nella zona di via Luzzato.

Il nuovo assetto prevede una prima fase dedicata ai veicoli provenienti da via Luzzato, con possibilità di procedere diritto o svoltare sia a destra che a sinistra. Una seconda fase riguarda invece i mezzi in transito su via Nenni.

La terza fase interessa via Valgimigli ed è regolata attraverso una spira magnetica interrata, un sensore posizionato sotto l’asfalto che rileva la presenza di veicoli in attesa al semaforo. Il sistema consente di adeguare i tempi del verde in base al traffico reale, evitando attivazioni inutili in assenza di auto o motocicli.

La stessa tecnologia è già utilizzata all’incrocio tra via Don Bosco e via Galdi, dove ha permesso una gestione più fluida della viabilità.

Tra i prossimi interventi annunciati dal Comune figurano un attraversamento semaforizzato in via Gioberti, all’altezza dell’asilo Girotondo, e un impianto semaforico a chiamata per il passaggio degli autobus urbani nella zona tra Ponte della Fortezza, via Santa Marta e Lungarno Mediceo.

Previsti inoltre due attraversamenti semaforizzati sul viale D’Annunzio a servizio del collegamento ciclopedonale e della pista ciclabile del Trammino, oltre a un ulteriore impianto in via Livornese, vicino all’inizio della pista ciclopedonale.

Last modified: Maggio 26, 2026