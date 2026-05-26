A San Rossore il progetto “Equiscuola”: i pony aiutano i bambini nell’apprendimento e nelle relazioni

Written by Redazione• 1:03 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è conclusa nei giorni scorsi a San Rossore la quarta edizione di “Equiscuola”, il progetto educativo che attraverso il rapporto con i pony accompagna i bambini nello sviluppo emotivo, relazionale e nell’apprendimento. L’iniziativa ha coinvolto 35 alunni di due classi delle scuole primarie Toti di Pisa.

L’appuntamento finale si è svolto alla presenza del presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani, dell’assessore del Comune di Pisa Riccardo Buscemi, della dirigente scolastica Teresa Bonaccorsi e dei partner sostenitori del progetto.

A presentare il percorso è stata Valeria Gambogi, responsabile del Pony Club San Rossore, che ha illustrato le attività svolte dai bambini insieme all’educatrice professionista e seguendo gli insegnamenti dell’educatore internazionale Jacques Cavé.

Nel corso del pomeriggio i piccoli partecipanti, affiancati dai ragazzi del servizio civile, hanno mostrato alle famiglie il lavoro svolto durante le attività.

Il progetto si basa sull’interazione con il pony, animale capace di favorire attenzione, concentrazione, autonomia e senso di responsabilità, migliorando anche le dinamiche di gruppo e il rapporto con l’ambiente circostante.

“Equiscuola” è patrocinato dall’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, dal Comune di Pisa e dal Coni, in collaborazione con Uisp. Tra i sostenitori figurano Casa di Cura San Rossore, Banca Popolare di Lajatico, Soft House, GT Auto e Bar 1926 del Centro direzionale Umberto Forti.

Last modified: Maggio 26, 2026