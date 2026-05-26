All’ospedale veterinario dell’Università di Pisa impiantato per la prima volta un pacemaker su un cane di piccola taglia

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PISA – Per la prima volta all’Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato” dell’Università di Pisa è stato impiantato un pacemaker su un cane di piccola taglia. Il paziente, Buddy, un barboncino di quattro chili proveniente dalla provincia di Grosseto, soffriva di frequenti episodi di svenimento risolti grazie all’intervento cardiologico.

L’operazione, eseguita in urgenza, ha previsto il posizionamento del catetere dell’elettrodo del pacemaker all’interno del cuore destro, mentre la batteria è stata collocata in una tasca sottocutanea nel collo dell’animale.

Dopo un giorno di ricovero Buddy è stato dimesso e potrà tornare progressivamente a una vita normale.

L’intervento rappresenta un importante traguardo per il programma di cardiologia interventistica veterinaria dell’Ateneo pisano, che in Toscana è l’unico centro universitario a eseguire questo tipo di procedure. A livello nazionale sono infatti pochi gli ospedali veterinari universitari in grado di effettuare interventi di questo genere.

A guidare l’operazione sono stati i cardiologi Tommaso Vezzosi e Giovanni Grosso, assistiti da Lisa Alibrandi. L’équipe chirurgica era composta da Iacopo Vannozzi e Irene Nocera, mentre l’anestesia è stata seguita da Angela Briganti e Chiara Di Franco.

«Si è trattato di un intervento particolarmente complesso sia per le condizioni cliniche del paziente sia per la sua piccolissima taglia – spiega Tommaso Vezzosi, direttore dell’Ospedale Didattico Veterinario –. Per dimensioni e caratteristiche tecniche questa procedura si avvicina molto alla cardiologia pediatrica. Oggi Buddy sta bene e questo risultato conferma il valore del percorso avviato con il nuovo programma di cardiologia interventistica».

Buddy con i proprietari

Didascalia team UNIPI: da sinistra, Prof.ssa Angela Briganti, Dr.ssa Irene Nocera, Dr.ssa Chiara Di Franco, Dr. Giovanni Grosso, Dr. Tommaso Vezzosi, Dr.ssa Lisa Alibrandi, Prof. Iacopo Vannozzi





Last modified: Maggio 26, 2026