Modena – Pisa 1-0. Decide il gol in apertura dell’ex Strizzolo

Scritto da admin• 1:28 pm• Pisa SC

MODENA – Cade dopo sei mesi l’imbattibilità esterna del Pisa che esce sconfitto dal “Braglia” contro il Modena (1-0). A decidere una rete dell’ex Luca Strizzolo imbeccato dall’altro ex Luca Tremolada a 9′ del primo tempo. Tremolada fra l’altro realizza il nono assist in questo campionato. Il Pisa ha l’occasione per ristabilire la parità ma un pò l’imprecisione al tiro, un pò la bravura di Gagno sbarrano la strada alla formazione di mister D’Angelo (prima sconfitta in trasferta) che non perdeva in trasferta dalla gara contro il SudTirol.



di Antonio Tognoli

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia celeste, Modena in giallo con pantaloncini neri. Sono millesettecento i tifosi nerazzurri presenti al Braglia. In avvio subito una manata al volto di Oukhadda a Sibilli con palla lontana. Volpi non se ne accorge, il Var ignora. Si va avanti. Alla prima azione il Modena conquista una punizione con Poli. Alla battuta va Tremolada ex nerazzurro, traiettoria a rientrare per l’altro ex Luca Strizzolo che gira alle spalle di Nicolas- Modena in vantaggio alla prima azione. Il Pisa risponde con un colpo di testa di Calabresi, ci arriva Gagno. Intanto Andrea Poli è costretto ad uscire dopo uno scontro con Beruatto. Dentro Duca per la squadra di Tesser. Intanto il Modena ci prova ancora con Falcinelli, ma il suo destro termina alto sopra la traversa. Battibecco tra Morutan e Silvestri intorno al minuto 24 sedato subito da Volpi. Al minuto 28 gran contropiede del Pisa avviato da Beruatto proseguito da Sibilli il quale vede Morutan che di prima serve Tourè che lascia partire un diagonale che termina di un soffio sul fondo. La risposta del Modena è in una punizione di Tremolada calciata sulla barriera. Al 43′ ci si ferma al Braglia per un problema audio del direttore di gara Volpi. Ci si ferma per almeno tre minuti. Sono sei i minuti di recupero. Due falli, uno di Beruatto e l’altro di Falcinelli su Marin. Per entrambi Volpi non estrae il cartellino giallo.

IL SECONDO TEMPO. Alla ripresa delle ostilità i due allenatori schierano i medesimi schieramanti. Il Pisa ci prova da subito con una girata di Gliozzi. E’ il Modena però a rendersi pericoloso con una conclusione di Strizzolo respinta da Nicolas. Sul proseguo dell’azione la palla termina sui piedi di Armellino, ma il suo sinistro termina alto. Poco prima del quarto d’ora mister D’Angelo cambia; fuori Beruatto e Marin, dentro Gargiulo e Matteo Tramoni. Il Pisa si fa subito pericoloso con il cross di Morutan per la girata di testa di Gliozzi con Gagno chiamato alla splendida deviazione in angolo. Mister Tesser richiama Strizzolo, al suo posto al minuto 65 dentro Bonfanti. Al minuto 67 mister D’Angelo cambia ancora: escono Sibilli e Gliozzi, dentro Moreo e Masucci. Intanto Falcinelli è il primo ammonito del match. Poco prima pericolo per il Pisa. Ponsi lascia partire un cross che Nicolas battezza fuori ed invece colpisce la parte alta della traversa e termina fuori. Giallo in pochi minuti per Falcinelli, Tourè e Armellino. Il Pisa ci prova ancora a dieci dal termine con un diagonale di Gargiulo che termina alto con Moreo tutto solo che si dispera. Peccato. Poco dopo ancora un offensiva nerazzurra con il cross di Masucci da sinistra che trova la battuta al volo di controbalzo di Matteo Tramoni con palla che termina alta sopra la traversa. Un altra buona occasione non sfruttata dal Pisa. Al minuto 83 D’Angelo si gioca anche la carta Torregrossa che rileva Nagy. Masucci (87′) chiama alla grande risposta Gagno che alza sopra la traversa. ilm Modena soffre ed è ancora Pisa un minuto dopo: cross rasoterra di Morutan deviazioe di Moreo, palla sul fondo. Peccato. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Volpi. Nell’ultimo giro di lancette altra occasione per il Pisa con la sponda aerea di Moreo dove Masucci non arriva per un soffio alla deviazione vincente. Finisce 1-0 per il Modena che ritrova i tre punti dopo tre sconfitte. Il Pisa torna a perdere in trasferta dopo sei mesi di imbattibilità.



MODENA – PISA 1-0

MODENA: Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Poli (18′ Duca), Gerli, Armellino; Tremolada (72′ Mosti), Falcinelli (72′ Giovannini); Strizzolo (65′ Bonfanti). A disp. Seculin, De Maio, Renzetti, Panada, Coppolaro. All. Attilio Tesser

PISA: Nicolas; Calabresi, Hermannsson, Barba, Beruatto (59′ Gargiulo); Touré, Nagy (83′ Torregrossa), Marin (59′ Tramoni M.); Morutan; Sibilli (67′ Moreo), Gliozzi (67′ Masucci). A disp. Livieri, Caracciolo, Mastinu, Esteves, Zuelli, De Vitis, Rus. All. Luca D’Angelo

RETI: 8’ Strizzolo (M)

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo. Assistenti: D.Miele, Sechi. IV°: Caldera. Var: Marini. Avar: Muto. Ammoniti Falcinelli (M), Tourè (P), Armellino (M), Gagno (M), Masucci (P). Rec pt 6′; st 5′. Spettatori 10.202 di cui 1723 di marca pisana.

Last modified: Marzo 11, 2023