Michele Mignani: “La squadra è pronta e carica”

PISA – Alla vigilia del match Cesena FC – Pisa Sporting Club, mister Michele Mignani che ha presentato la sfida contro i nerazzurri, in programma domenica 17 agosto alle ore 20:45 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi e valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 attraverso i canali societari bianconeri

“Nelle ultime amichevoli abbiamo scelto di affrontare squadre di un certo tipo e di un certo valore come la nazionale universitaria giapponese che, come avrete saputo, ha battuto la Fiorentina, e prima ancora avevamo affrontato il Mantova. Adesso troviamo il Pisa, una squadra che l’anno scorso ha conquistato meritamente la promozione nel Campionato di Serie BKT e che, pur cambiando allenatore, ha mantenuto buona parte della struttura della scorsa stagione. È una squadra in questo momento di Serie A e noi dobbiamo affrontarla con questo pensiero.”

“Io penso che la mia squadra sia carica, magari la condizione fisica non è ottimale, perché quella la raggiungi solo giocando le partite ufficiali. Secondo me la squadra sta bene e la fortuna che ho io è quella di avere ereditato l’anno scorso un gruppo molto sano, nel quale chiunque entra viene travolto e coinvolto da un sano entusiasmo e da uno spirito genuino che regna nella nostra squadra e, quindi, li vedo pronti.”

“Il mercato si sviluppato in modo un po’ scaglionato, quindi qualcuno è più avanti e qualcuno è più indietro, anche a livello tattico, però dobbiamo andare avanti veloci perché, dopo la partita di domani, c’è subito la prima di campionato venerdì. Sono convinto che i ragazzi sotto questo aspetto siano pronti: le ultime due amichevoli e, in generale, le ultime due settimane di lavoro mi hanno dato sensazioni positive“.

