Tutela degli animali e controllo del randagismo: aperto il bando per il partner qualificato

Written by admin• 11:07 am• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Il Comune di San Giuliano Terme ha pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento, mediante convenzione, del servizio di tutela degli animali e controllo del randagismo sul territorio comunale. Il bando, rivolto agli enti del Terzo Settore, mira a individuare un partner qualificato in grado di garantire un servizio di reperibilità 24 ore su 24 e una gestione operativa tempestiva ed efficace.



Il progetto si inserisce nel solco del Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato nel 2008, che riconosce a tutte le specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. In oltre quindici anni di applicazione, questo strumento si è rivelato decisivo per affrontare criticità e segnalazioni provenienti da cittadini e associazioni protezionistiche.



L’associazione selezionata dovrà assicurare interventi su più fronti: supporto operativo al Servizio Ambiente, recupero e trasporto di animali in emergenze di protezione civile, gestione delle colonie feline censite per le sterilizzazioni, soccorso di cani abbandonati o maltrattati, trasporto di animali esotici verso centri specializzati.

Sono previsti inoltre la reperibilità telefonica h 24, la raccolta delle segnalazioni cittadine, il supporto alle forze dell’ordine e agli uffici veterinari, attività di informazione pubblica e promozione delle adozioni in collaborazione con il canile intercomunale “Soffio di vento”.



Il contributo massimo previsto è di 2.500 euro per l’intero triennio (500 euro per il 2025, 1.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027).

La valutazione delle proposte sarà basata su sei criteri: esperienza con pubbliche amministrazioni, iniziative di informazione alla cittadinanza, progetti per la promozione degli affidi, programmi di reinserimento sociale, disponibilità di mezzi e strumenti operativi, percorsi formativi dei volontari. Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti.



«Con questo bando – afferma l’assessora alla Tutela degli Animali Roberta Paolicchi – compiamo un passo importante per rafforzare la rete di protezione animale sul nostro territorio. Cerchiamo un partner affidabile che possa unire capacità di intervento, sensibilità e competenza, offrendo un servizio h24 che copra dalle emergenze agli aspetti di educazione e prevenzione».



«La tutela degli animali – prosegue Paolicchi – è un impegno concreto che passa da interventi rapidi in caso di necessità e da un costante lavoro di sensibilizzazione della comunità. La collaborazione con il Terzo settore è essenziale per unire forze, competenze e risorse a beneficio del benessere animale e di una convivenza rispettosa tra cittadini e animali».



Possono candidarsi gli enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS da almeno sei mesi, con sede o operatività in Toscana, in possesso di adeguate competenze, requisiti di moralità professionale e copertura assicurativa. Le domande, corredate di tutta la documentazione richiesta e del progetto dettagliato, devono essere inviate esclusivamente via PEC a: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it entro le ore 10:00 del 22 settembre 2025.



L’affidamento avrà durata fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni.



Il testo integrale dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune al seguente link:

https://www.comune.sangiulianoterme.pisa.it/gare/8630.html

Last modified: Agosto 16, 2025