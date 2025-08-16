Alberto Gilardino: “Contro il Cesena non sarà semplice ma cercheremo di affrontare la sfida al meglio. Juan e Mbala dovranno fare la differenza nei momenti importanti”

Written by admin• 3:41 pm• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della prima sfida ufficiale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Cesena, mister Alberto Gilardino parla attraverso i cabali tematici della società nerazzurra.

di Antonio Tognoli

TEST TUTTI IMPORTANTI. “Tutte le gare amichevole sin qui disputate sono stati test importanti, domenica ci sarà il primo test ufficiale della stagione, lo affronteremo come abbiamo affrontato tutte le altre partite, con equilibrio e voglia di migliorarsi, cercando di portare a casa un risultato positivo“.

TEAM BENE ORGANIZZATO. “Il Cesena è una squadra ben organizzata con tanti buoni giocatori, con un allenatore ben preparato. Non sarà una partita semplice, ma ci prepareremo al meglio per affrontarla. Lavorano molto bene in fase difensiva. Lo scorso anno ha disputato un ottimo campionato e dimostrato di stare alla grande in serie B“.

SUL CESENA E COME AFFRONTARE LA PARTITA. “La priorità è avere una forte identità e forte dna di squadra all’interno della partita, di aggressività quando si ha palla e di saper giocare quando non si ha. Questo è l’input di squadra che ho cercato di dare ai ragazzi. La squadra mi ha sempre dato risposte importanti nelle partite che abbiamo giocato e credo che lo farà anche domenica a Cesena. Più passerà il tempo e più dovremo cercare di stare in partita a livello mentale e di andare a sfruttare le situazioni che andremo a creare“.

SU CUADRADO E NZOLA. “Sia Juan che Nbala averli con noi sarà qualcosa di straordinario. Devono portare la loro esperienza in maniera positiva e mettersi al servizio della squadra e fare la differenza nei momenti importanti e quello lo sanno anche loro, però per me è meglio averli con noi questi giocatori. Ci vorrà un periodo di adattamento, bisognerà quindi essere molto cauti nella gestione di questi due giocatori“.

