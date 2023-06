Mercato: il Pisa tratta alcuni giovani interessanti. Nel mirino c’è anche il “Mudo” Vazquez

Scritto da Antonio Tognoli• 8:23 am• Pisa SC

PISA – Gaetano Fasolino, estremo difensore della Turris, sarebbe seguito dal Bari, situazione legata anche alla possibile cessione di Caprile. Il classe 2000, reduce da un buon campionato di C avrebbe attratto le attenzioni anche di club di categoria superiore: Napoli, Salernitana, Pisa e Cosenza.



di Francesco Michelotti



Da Grosseto a Torino, Alessandro Sersanti è pronto a prendersi la Juventus. Il calciatore bianconero, infatti, è stato convocato da Massimiliano Allegri per l’ultima sfida di campionato contro l’Udinese. Non è la prima chiamata per il classe 2002, che aveva assaporato la panchina della Serie A anche contro l’Empoli in questa stagione. Il centrocampista della Next Gen, che in questa stagione ha indossato la fascia da capitano a in diverse occasioni, adesso, dopo una stagione da protagonista in Serie C m, è sotto osservazione del Pisa del suo ex allenatore Aquilani. Al Pisa interessa anche Soleri del Palermo. Occhi anche su Barbieri altro giovane della Juventus. Richieste dalla serie A per Olimpiu Morutan e per il difensore romeno Rus. Anche Marius Marin sembra allontanarsi da Pisa.



IL “MUDO”, C’È UN SONDAGGIO. Vazquez è al centro del mercato: richieste dall’estero e tanti contatti in Serie B tra cui il Pisa. il “Mudo” piace a tanti. Concluso l’esperienza di Parma, dove l’argentino è stato assoluto protagonista, adesso sul suo tavolo ci sono più possibilità. Un sondaggio concreto dagli Emirati Arabi, uno dalla Grecia, in Serie B (non risultano esserci contatti col Catanzaro) sono molte le squadre ad aver bussato alla porta e presto Vazquez deciderà la sua destinazione. Da registrare, tra le altre anche il Pisa che sta cercando di capire la fattibilità dell’operazione.



D’ANGELO VICINO ALLO SPEZIA. Spezia, per la panchina piace D’Angelo che sembra avvicinarsi.

Il posto sulla panchina dello Spezia è ancora vacante, Luca D’Angelo, fresco di esonero con il Pisa dopo cinque stagioni. Nelle ultime ore sono state fatte le dovute valutazioni sul 51enne e nei prossimi giorni, con molte probabilità, ci saranno degli sviluppi sia per la questione d’Angelo che per Lorenzo Lucca, dato sempre più vicino a chiudere con l’udinese. Sussi verso il ritorno al Fiorenzuola. A proposito di ex in cerca di rilancio Per la panchina del Lecce, dopo l’addio con Baroni, questi sono i nomi: uno è D’Aversa il favorito, ma sulla lista ci sono anche Maran e Giampaolo.

