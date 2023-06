Gioco del Ponte: le misure di sicurezza e le modifiche al traffico

Scritto da admin• 7:41 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Manca poco ormai alla disputa sul Ponte di Mezzo de il Gioco del Ponte che andrà in scena sabato 24 giugno alle ore 19.

Per consentire lo svolgersi in sicurezza della manifestazione l’Amministrazione, in accordo con il servizio 118, ha predisposto la presenza di presidi sanitari di emergenza con utilizzo di due mezzi di soccorso con personale sanitario nei pressi di Ponte di Mezzo, oltre a 4 ambulanze con personale di Croce Rossa Italiana, Misericordia, Pubblica Assistenza e un mezzo nautico dei Vigili del Fuoco.

E’ prevista inoltre la presenza di 46 steward in ausilio delle forze dell’ordine che saranno impiegati presso la postazioni di chiusura dei lungarni e nelle vicinanze delle piazze e di Ponte di Mezzo, per consentire una sicura fruizione della manifestazione. Inoltre per motivi di sicurezza è stato vietato l’uso di vetro o di alluminio per le bevande, la detenzione di materiali esplodenti e l’uso di impianti di amplificazione e diffusione sonora.



Interdetta la navigabilità dell’Arno dalle 12 del 24 giugno alle ore 2 del giorno successivo tra Ponte Solferino e Ponte della Fortezza.

Nelle giornate precedenti sono previste misure di modifica al traffico e alla sosta nelle aree interessate alla manifestazione e alla ZTL.

Sabato 24 giugno: provvedimenti sui lungarni e suoi ponti

E’ istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 13 di sabato 24 giugno alle ore 10 del giorno successivo, nelle seguenti vie: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti e anche in piazza XX Settembre, piazza Garibaldi e piazza del Pozzetto, compreso i velocipedi. Mentre dalle ore 14.00 (fino alle 02.00 di domenica 25) è istituito il divieto di transito nelle seguenti vie: Lungarno Pacinotti, Lungarno Mediceo, Ponte della Fortezza corsia lato Ovest, Lungarno Galilei, Lungarno Gambacorti.

E’ istituito il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Belle Donne, Mecherini, delle Conce, Sant’Antonio, Buongusto, Santa Maria, Serafini, Tidi, Vigna, piazza Cairoli.

Sabato 24 giugno: provvedimenti di chiusura al traffico veicolare e pedonale

È istituito il divieto di transito veicolare e pedonale, dalle ore 18 fino al termine della manifestazione nelle seguenti vie e piazze: ponte di Mezzo, piazza Garibaldi, piazza del Pozzetto, via Rigattieri, Borgo Stretto, piazza XX Settembre, via degli Uffizi, Logge di Banchi e via di Banchi.

Altri provvedimenti alla sosta

Via Toselli lato sinistro, via Curtatone e Montanara su entrambi i lati: divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 14.00 di sabato 24 giugno alle ore 02.00 del giorno successivo.

Divieto di uso di vetro, alluminio e materiali esplodenti

Inoltre per motivi di sicurezza, in seguito a quanto emerso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato vietato l’uso di contenitori in vetro o di alluminio, la detenzione di materiali esplodenti (fuochi artificiali, razzi, petardi, botti, fumogeni) e l’uso di impianti di amplificazione e diffusione sonora nelle aree comprese tra il ponte della Cittadella e il ponte della Fortezza e nella zona Nord in via San Francesco, via Buonarroti, via San Lorenzo, piazza Martiri della Libertà, via Oberdan, Borgo Largo, Borgo Stretto, piazza Garibaldi mentre nella zona Sud in via San Martino, piazza San Martino, via di Banchi, piazza XX Settembre. I divieti saranno in vigore sabato 24 giugno dalle ore 15.00 alla mezzanotte. Altresì è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, salvo che il consumo avvenga all’interno dei pubblici esercizi o nelle aree di pertinenza di questi.

Corteo Storico: rimozione di ingombri nelle vie interessate dal transito

Dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (e comunque fino a cessate necessità) di sabato 24 giugno dovranno essere mantenute libere da qualsiasi manufatto (sedie, tavoli, ombrelloni, espositori, salvo le pedane non agevolmente rimovibili, i dehors ed i cantieri edili.) posizionato sul suolo pubblico le seguenti vie:

Parte di Mezzogiorno: via San Martino, piazza San Martino, via di Banchi, piazza XX Settembre.

Parte di Tramontana: via San Francesco (dalla chiesa fino a via Buonarroti), via Buonarroti, via San Lorenzo, piazza Martiri della Libertà, via Oberdan, Borgo Largo, Borgo Stretto.

Inoltre dalle ore 15.00 verrà interdetto il transito pedonale e quello veicolare in via di Banchi (altezza Caffè Siena) ed in piazza XX Settembre. Tutta l’area di piazza Garibaldi dovrà essere completamente libera da qualsiasi occupazione di suolo pubblico dalle ore 07.00 del 24 giugno e fino al termine della manifestazione e sarà vietato il transito pedonale sulla stessa piazza Garibaldi.

