Arrestato vent’anni dopo aver commesso il fatto

PISA – Nel pomeriggio di mercoledì la Squadra Volanti della Questura di Pisa ha tratto in arresto un cittadino nordafricano. 44 anni, regolarmente residente a Castelfranco di Sotto, conducendolo al termine degli adempimenti alla Casa circondariale Don Bosco di Pisa.

L’ uomo, in Italia da tempo, si era presentato allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura per il rinnovo del suo soggiorno, ma l’operatore dello sportello nell’ effettuare i primi accertamenti si era accorto che sull’uomo che aveva di fronte pendeva un’ordine di cattura emesso nei suoi confronti dalla Procura della Repubblica di Latina.

Allertati i colleghi della Squadra Volanti che lo hanno preso in consegna, per la esecuzione del provvedimento. Il 44enne, perfettamente integrato in Italia, si era completamente dimenticato della condanna a tre mesi di reclusione comminatagli dal Tribunale di Latina per violazione dei diritti d’autore, commessi più di 20 anni fa esattamente il 20 aprile del 2002.

L’uomo a quel tempo per sbarcare il lunario vendeva musicassette illecitamente duplicate e prive del timbro SIAE nei dintorni della cittadina laziale. Divenuta definitiva la condanna, era stato emesso un ordine di carcerazione rimasto inevaso, fino a che l’ uomo non si è presentato in Questura per le pratiche burocratiche connesse al rinnovo della carta di soggiorno, differite di tre mesi, dopo che avrà saldato il suo vecchio debito con la giustizia.



