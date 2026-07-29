Avanzo di bilancio. Mazzeo (PD): “Dal Consiglio Regionale progetti concreti per la Toscana e per Pisa”

Written by Redazione• 12:23 pm• Pisa, Politica

PISA – «La buona politica amministra con serietà, contiene i costi di funzionamento delle istituzioni e restituisce ai territori le risorse risparmiate. È ciò che abbiamo deciso di fare come ufficio di presidenza con l’avanzo di bilancio del Consiglio regionale: economie ottenute attraverso una gestione attenta che ora potranno sostenere progetti concreti per Pisa e la sua provincia». Lo dichiara Antonio Mazzeo, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana e primo firmatario dell’ordine del giorno collegato all’assestamento del bilancio dell’Assemblea.

L’assestamento applica al 2026 oltre 2,4 milioni di euro dell’avanzo di amministrazione. In particolare, circa 1,1 milioni saranno trasferiti al bilancio regionale per finanziare progetti straordinari individuati d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio, mentre 889mila euro saranno destinati a iniziative istituzionali.

«Queste risorse – prosegue Mazzeo – devono tornare alle comunità e diventare sviluppo, tutela ambientale, innovazione e valorizzazione delle nostre eccellenze. Nell’ordine del giorno ci sono anche alcune priorità strategiche per il territorio pisano».

Tra queste assume un ruolo centrale, dopo il successo della prima edizione, la prosecuzione del progetto “Toscana nel Mediterraneo”, per rafforzare Pisa come piattaforma di dialogo e collaborazione tra gli ecosistemi dell’innovazione delle diverse sponde del Mediterraneo.

«Pisa può mettere a disposizione di questo progetto una concentrazione straordinaria di competenze: università, centri di ricerca, imprese innovative, start-up e alta formazione. Vogliamo creare nuove occasioni di incontro tra ricerca e sistema produttivo, sostenere l’internazionalizzazione delle imprese toscane, attrarre talenti e investimenti e costruire relazioni stabili con istituzioni, università e realtà economiche dei Paesi mediterranei».

«Il Mediterraneo è uno spazio decisivo per il futuro della Toscana e dell’Europa. Pisa ha tutte le caratteristiche per essere uno dei punti nei quali questa strategia prende forma, mettendo l’innovazione al servizio dello sviluppo e delle relazioni tra i popoli».

L’ordine del giorno indica inoltre come priorità il ripristino e il recupero delle aree colpite dall’incendio del Monte Faeta e la realizzazione, insieme all’assessorato regionale all’Ambiente e con il coinvolgimento del CNR, di un progetto dedicato al contrasto delle isole di calore.

«Dopo il grave incendio dobbiamo accompagnare il recupero ambientale del Monte Faeta e rafforzare la protezione di un patrimonio naturale prezioso. Allo stesso tempo vogliamo mettere le competenze scientifiche del CNR al servizio delle nostre città, individuando soluzioni concrete per ridurre le temperature, aumentare il verde e rendere gli spazi urbani più vivibili e resilienti davanti alla crisi climatica».

Una parte delle risorse per le iniziative istituzionali promosse direttamente dal Consiglio regionale sarà destinata anche alle celebrazioni per i 250 anni dall’istituzione del Comune di San Giuliano Terme e per gli 80 anni della Vespa.

«Sono due ricorrenze che raccontano la storia del territorio pisano e la sua capacità di parlare al mondo: San Giuliano Terme, con la sua identità istituzionale e comunitaria, e la Vespa, simbolo universale dell’ingegno, del lavoro e della creatività nati a Pontedera».

«Questo – conclude Mazzeo – è il significato concreto della buona amministrazione: un’istituzione più efficiente che spende meno per se stessa e utilizza quanto risparmiato per sostenere le comunità. Dall’innovazione all’ambiente, dalla ricerca alla storia del nostro territorio, trasformiamo la buona amministrazione in nuove opportunità per Pisa e per tutta la Toscana».

Last modified: Luglio 29, 2026