Mense universitarie più smart in Toscana: arriva l’App MyDSU

PISA – Accedere alle mense universitarie diventa più semplice e veloce grazie a MyDSU, la nuova app introdotta dall’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana. L’applicazione consente di sostituire la carta regionale dello studente rilasciata dagli Atenei e la tessera mensa DSU, semplificando l’accesso ai servizi di ristorazione universitaria.
Disponibile gratuitamente su App Store e Play Store, MyDSU permette di consultare i menù delle principali mense DSU con informazioni dettagliate su ingredienti, allergeni ed emissioni di CO₂, verificare il saldo e i movimenti del borsellino elettronico, ricaricare il credito, oltre a prenotare i pasti nei punti ristoro abilitati.
L’autenticazione avviene tramite SPID o CIE; per gli studenti internazionali, come gli Erasmus non ancora in possesso di documenti italiani, è previsto l’accesso con credenziali tradizionali. In questi casi, login e password vengono inviati automaticamente via email al momento dell’immatricolazione.
Una volta effettuato l’accesso, l’app consente di generare un QRCode personale da utilizzare alle casse delle mense per il pagamento del pasto o per l’accesso gratuito riservato ai vincitori di borsa di studio. Le ricariche del conto mensa possono essere effettuate direttamente dall’app tramite PayPal o carta di credito.
Le tessere fisiche attualmente in uso non saranno dismesse immediatamente: resteranno valide fino al 31 marzo 2026, data a partire dalla quale il sistema di pagamento sarà gestito esclusivamente tramite l’app MyDSU.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.dsu.toscana.it.
FOTO TRATTA DAL SITO https://www.dsu.toscana.it/Last modified: Gennaio 19, 2026