Petrucci e Ziello: “A Pisa nessuna zona franca, sabato iniziativa in via Cattaneo”

Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Diego Petrucci (FDI) e Edoardo Ziello (LEGA).

«In città non devono esistere zone franche e serve la massima attenzione nelle aree più delicate». A dirlo sono il consigliere regionale di Diego Petrucci (Fratelli d’Italia) e il deputato della Lega Edoardo Ziello, intervenendo sull’episodio avvenuto nei giorni scorsi in via Cattaneo.

Secondo quanto riferito, un uomo di 38 anni di nazionalità tunisina avrebbe aggredito gli agenti della Guardia di Finanza, intervenuti dopo alcune segnalazioni. Nell’abitazione dell’uomo sarebbero stati rinvenuti cocaina e materiale per il confezionamento della droga. «Si tratta – affermano Petrucci e Ziello – di uno dei tanti spacciatori che devono essere espulsi dalle nostre città. L’area è tristemente nota per essere diventata una nuova piazza di spaccio».

I due esponenti politici esprimono «piena solidarietà e gratitudine» agli agenti coinvolti, sottolineando però che «la solidarietà non basta» e chiedendo un rafforzamento delle azioni di contrasto allo spaccio. «Vogliamo dire ai residenti e ai commercianti della zona tra La Cella–Porta Fiorentina e via Cattaneo che non sono soli – dichiarano – e che faremo tutto il possibile per liberarli da questi delinquenti».

Annunciata anche un’iniziativa sul territorio: «Sabato prossimo saremo in via Cattaneo – concludono – per ribadire che in quella zona non comandano loro e per manifestare la nostra vicinanza a chi è costretto a vivere quotidianamente queste situazioni».

Gennaio 19, 2026