Expo Pisa festeggia 25 anni: dal 20 al 29 marzo torna la grande fiera a Ospedaletto

Written by admin• 2:03 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Un ritorno simbolico e carico di significato per celebrare un traguardo importante. Dal 20 al 29 marzo torna nell’area espositiva di Ospedaletto Expo Pisa, che festeggia la sua 25ª edizione, confermandosi come una delle manifestazioni fieristiche più rilevanti a livello regionale.

La fiera dei grandi spazi è promossa da Confesercenti Area Pisa e Monte Pisano, con NKE incaricata della gestione organizzativa e logistica. L’edizione 2026 gode del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Provincia di Pisa e Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.

Expo Pisa si svilupperà su una superficie complessiva di oltre 9.000 metri quadrati, con 5.000 mq di padiglioni coperti e 4.000 mq di aree esterne, oltre a un parcheggio interno di 20.000 mq a servizio di espositori e visitatori. L’ingresso sarà gratuito per tutta la durata dell’evento, con l’obiettivo di favorire un’ampia partecipazione di pubblico.

«Siamo davvero orgogliosi di presentare l’edizione 2026 di Expo Pisa – spiega Daniele Benvenuti, responsabile Pisa e Monte Pisano di Confesercenti Toscana – riportando sul territorio una fiera promozionale di respiro regionale. Ringraziamo la Regione Toscana per la disponibilità dell’area di Ospedaletto e NKE per la gestione logistica. Per la città e la provincia sarà un’importante occasione di visibilità per le imprese e un forte elemento di attrazione per i visitatori».

Entusiasmo condiviso anche dagli organizzatori di NKE. «Abbiamo accolto subito con convinzione questa proposta – dichiarano Alessandro Franceschi e Massimiliano Franceschi – certi che fosse arrivato il momento di riportare a Pisa un evento commerciale di questo livello. Un valore aggiunto è rappresentato dal fatto che l’edizione 2026 celebrerà le nozze d’argento di Expo Pisa».

Ricca e articolata l’offerta espositiva. Nei padiglioni coperti spazio a arredo e complementi d’arredo, tendaggi, accessori per la casa, climatizzazione, sicurezza, informatica, telefonia, energie rinnovabili, benessere, prodotti naturali, abbigliamento, artigianato, piccoli elettrodomestici, oltre agli stand alimentari e ai prodotti tipici regionali. Nelle aree esterne saranno presenti, tra gli altri, florovivaismo, concessionarie auto, caravan e camper, veicoli commerciali, arredo giardino, piscine e vasche idromassaggio, pavimentazioni e strutture in legno.

Per informazioni riservate agli espositori: segreteria@expopisa.it – tel. 050 741431.

Last modified: Gennaio 19, 2026