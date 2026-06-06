Mazzarri e Carnì: “Le istituzioni e gli ATO toscani si prendano le proprie responsabilità nella gestione del ciclo dei rifiuti”

Written by Redazione• 9:44 am• San Giuliano Terme, Attualità, Attualità, Politica, Politica, Vecchiano

SAN GIULIANO TERME/VECCHIANO – Vincenzo Carni, Consigliere comunale civico del gruppo “Un Cuore per Vecchiano”, ed Elisabetta Mazzarri, Consigliera comunale civica del Comune di San Giuliano Terme, hanno presentato una mozione identica nei rispettivi Consigli comunali per richiamare con forza le istituzioni regionali e gli ATO toscani alle proprie responsabilità nella gestione del ciclo dei rifiuti.

La mozione prende le mosse dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana del 27 maggio 2026, che proroga fino al 31 dicembre 2028 gli indirizzi per le convenzioni tra le ATO. Una proroga che evidenzia, ancora una volta, come le tre ATO toscane (Costa, Nord, Sud) risultino in diversa misura inadempienti nella programmazione degli impianti necessari a garantire l’autosufficienza territoriale prevista dalla normativa e dai principi dell’economia circolare. I due Consiglieri comunali esprimono una preoccupazione netta e condivisa: in assenza di impianti adeguati, i territori dell’area fiorentina continuano a esportare rifiuti nell’area pisana, perpetuando uno squilibrio che dura da anni. “La Provincia di Pisa non può continuare a essere la discarica della Toscana”. La mozione congiunta afferma con chiarezza che il territorio pisano non può più essere trattato come un bacino di compensazione per le inefficienze altrui.

Per questo, Carni e Mazzarri chiedono ai rispettivi Sindaci di attivarsi presso tutte le amministrazioni competenti affinché: le ATO rispettino gli obblighi di legge e realizzino gli impianti necessari nei propri territori; sia contestato con decisione che la Provincia di Pisa possa continuare a essere considerata la discarica della Toscana; sia fermato lo spostamento dei rifiuti da un’area all’altra, pratica insostenibile sia economicamente sia ambientalmente; sia ristabilito il principio di autosufficienza territoriale, fondato su sussidiarietà e solidarietà, per la raccolta, il trattamento e la trasformazione dei rifiuti. Una posizione comune per difendere i territori, la presentazione coordinata della stessa mozione nei due Consigli comunali rappresenta un segnale politico chiaro e inequivocabile: Vecchiano e San Giuliano Terme si muovono insieme per chiedere trasparenza, responsabilità e una pianificazione seria del ciclo dei rifiuti in Toscana. “L’economia circolare non può essere uno slogan: richiede impianti, programmazione e rispetto dei territori.”

Last modified: Giugno 6, 2026