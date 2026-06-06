TARI: qualità dei servizi e tutela dei redditi al centro del confronto promosso da CGIL, CISL e UIL Pisa nella sede dell’Unione Valdera

Written by Redazione• 10:12 am• Pontedera, Attualità, Eventi/Spettacolo

PONTEDERA – La qualità dei servizi pubblici, la sostenibilità ambientale e la tutela del potere d’acquisto delle famiglie saranno al centro dell’iniziativa “TARI: come mantenere qualità dei servizi e tutela dei redditi”, promossa da CGIL Pisa, CISL Pisa e UIL Pisa.

L’appuntamento è in programma il 9 giugno alle ore 9.30 presso la Sala Unione Valdera in Via della Brigate Partigiane a Pontedera e rappresenta un’importante occasione di confronto tra organizzazioni sindacali, amministratori locali e soggetti impegnati nella gestione del ciclo dei rifiuti.

Ad aprire i lavori saranno Alessandro Gasparri, segretario generale CGIL Pisa, Giorgia Bumma, segretaria generale CISL Pisa, e Angelo Colombo, coordinatore UIL Pisa. L’introduzione offrirà una riflessione sulle sfide che cittadini e amministrazioni stanno affrontando rispetto ai costi della gestione dei rifiuti e all’impatto della TARI sui bilanci familiari.

Al dibattito parteciperanno inoltre i rappresentanti regionali delle tre organizzazioni sindacali: Fabio Berni, segretario CGIL Toscana, Silvia Russo, segretaria generale CISL Toscana, e Paolo Fantappiè, segretario generale UIL Toscana. Il loro contributo sarà volto ad analizzare il quadro regionale e le possibili strategie per coniugare efficienza dei servizi, sostenibilità economica e tutela sociale.

Tra gli interventi previsti figurano anche Daniele Fortini di ReteAmbiente, Paolo Vannozzi di Geofor e Marco Giunti di REA, che porteranno il punto di vista degli operatori del settore e approfondiranno le prospettive legate alla gestione dei rifiuti, all’economia circolare e agli investimenti necessari per garantire servizi sempre più efficaci e sostenibili.

Invitate a partecipare anche le amministrazioni comunali, chiamate a confrontarsi sulle politiche tariffarie e sugli strumenti utili a mantenere elevata la qualità dei servizi senza gravare ulteriormente sui redditi delle famiglie.

L’iniziativa si propone quindi come un momento di approfondimento e dialogo su un tema di grande attualità, con l’obiettivo di individuare soluzioni capaci di conciliare sostenibilità ambientale, equità sociale ed efficienza dei servizi pubblici locali.

Last modified: Giugno 6, 2026