Tamponamento fra tre auto sulla Via dei Condotti

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SAN GIULIANO TERME – Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 16:40 di venerdì 5 giugno in Via dei Condotti nel Comune di San Giuliano Terme per un incidente stradale.

A seguito di un tamponamento che ha visto coinvolte tre autovetture il personale intervenuto ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza i veicoli

Sul posto 118 e Polizia Municipale di San Giuliano Terme per i rilievi di loco competenza. Le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento.

Last modified: Giugno 5, 2026