Matteo Tramoni: “Contento per il gol e per essere tornato in campo per 90′. Peccato non aver segnato sotto la Curva dei nostri tifosi”

Written by admin• 12:05 am• Pisa SC

REGGIO EMILIA – Alla fine della sfida tra Reggiana e Pisa parola a Matteo Tramoni ai microfoni di 50 Canale, che dopo l’infortunio è tornato ha disputato tutti i 90 minuti ed ha messo a segno il secondo gol che ha dato la mazzata finale alla Reggiana. Tramoni sale a quota dodici come gol segnati in stagione.

di Maurizio Ficeli

“Ho fatto fatica negli ultimi minuti, ero un po’ cotto a fine gara, però sono contento di essere ritornato in campo per novanta minuti. Non ho nessun fastidio, sto bene e lavoro per stare al meglio. Sul mio tiro ha fatto una bella parata il portiere. Sul mio gol son contento. Siamo stati bravi a non subire niente ed abbiamo portato a casa la vittoria. Ora dobbiamo restare concentrati per questo finale di campionato”.

“Dodici gol, spero di farne altri da qui alla fine. Non vedo l’ora di essere a lunedì per affrontare la Cremonese. Il pubblico pisano è bellissimo, peccato non aver fatto gol sotto la nostra curva”.

Last modified: Aprile 13, 2025