La relazione annuale del Garante dei diritti della persona disabile nel prossimo Consiglio Comunale

PISA – Al centro della seduta di lunedì 14 aprile, del Consiglio Comunale ci sarà la relazione annuale di Alessandro Di Ciolo, il Garante dei diritti della persona disabile.

Successivamente i consiglieri discuteranno delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni. Tra le prime, cioè tra le interrogazioni, ricordiamo quella del consigliere Francesco Auletta (Una città in comune) sull’usucapione di alcune aree in Via Rindi. Tra le seconde, cioè tra le interpellanze, ricordiamo quella del consigliere Luigi Sofia (Sinistra unita per Pisa), sul ritorno del Comune di Pisa nel sistema di accoglienza ed integrazione. Infine, tra le mozioni, ricordiamo quella del consigliere Marco Biondi (Pd), per l’intitolazione del ponte ciclopedonale tra Riglione e Cisanello a Ugo Melani.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale, sarà aperta dai question time che, questa volta, sono 2. il primo, del consigliere Francesco Auletta, è sul recesso del Comune di Pisa, dalla Società della salute. Gli risponderà il Sindaco di Pisa, Michele Conti. Il secondo, infine, del consigliere Paolo Martinelli (La città delle persone), è sulla linea dei bus Pietrasantina- Musei dei Lungarni. Gli risponderà l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini.

Anche questa seduta del Consiglio Comunale sarà trasmessa in diretta streaming dal canale You Tube dello stesso Consiglio Comunale.

