Arturo Calabresi: “Un successo che ha un valore doppio”

Pisa SC

REGGIO EMILIA – Al termine della gara del “Mapei Stadium” il commento di Arturo Calabresi, uno fra i protagonisti indiscussi di questo importante successo del Pisa contro la Reggiana.

di Maurizio Ficeli

“Questo successo ha per noi un valore doppio. È questo dopo una settimana sicuramente particolare. I giocatori un pò più esperti dobbiamo prenderci un po’ di responsabilità in certi momenti, dando equilibrio e lucidità ai nostri compagni più giovani, che si trovano per la prima volta in questo tipo di situazioni. Per quanto riguarda la mia prestazione non giocavo una partita intera da qualche mese. Il messaggio che cerco di dare ai miei compagni di squadra più giovani è quello che per vincere ci vuole unione ed attaccamento per poter raggiungere quell’obiettivo che tutti sogniamo per questa città. Questa deve essere la nostra forza e noi siamo davvero un grande gruppo. L’obiettivo che vogliamo fortemente raggiungere richiede unione e grande passione, che questa squadra ha, oltre che di un popolo, come quello pisano, che sogna in grande”.

