Martedì 9 dicembre l’artista Gianni Lucchesi dialoga con i filosofi Alfonso Maurizio Iacono e Marco Matteoli

PISAMartedì 9 dicembre, la torre OPERAE di Gianni Lucchesi torna a far parlare. L’installazione di 13 metri che dal 5 novembre (grazie anche a un contributo del Comune di Pisa) domina Piazza dei Cavalieri davanti alla Scuola Normale Superiore, dopo aver coinvolto, in occasione dell’inaugurazione, un matematico, uno storico dell’arte e un architetto, chiama ora in causa due filosofi: Alfonso Maurizio Iacono (professore di Teoria e storia dei sistemi filosofici all’Università di Pisa) e Marco Matteoli (docente al Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere).

La torre di Lucchesi si conferma così come una sorta di dispositivo di pensiero pubblico, capace di far dialogare arte, filosofia, scienza e tecnologia, riportando nel cuore della città domande che riguardano tutti.

L’appuntamento è per martedì 9 dicembre alle ore 18.00, nella Sala degli Stemmi della Scuola Normale Superiore di Pisa in piazza dei Cavalieri. La conferenza porterà alla luce il paradosso nascosto nell’opera di Lucchesi: una torre che celebra Fibonacci – padre della matematica occidentale moderna – ma che sulla sua superficie dorata ospita i sigilli di Giordano Bruno, filosofo che propose una visione radicalmente anti-geometrica della natura, intesa come intelletto universale: forza ed energia che produce dall’interno tutte le cose. Un paradosso da cui si apriranno riflessioni sul “mito dell’esattezza”, sulla fiducia che riponiamo nei numeri come unici criteri di verità, e su molto altro.

L’incontro è aperto alla cittadinanza, alla comunità accademica e ai media interessati ad approfondire il ruolo dell’arte come spazio di discussione.

OPERAE IN PIAZZA DEI CAVALIERI. OPERAE dell’artista Gianni Lucchesi è una torre alta 13 metri, composta da dodici cubi di cemento disposti secondo la sequenza di Fibonacci. Sulla superficie dei cubi sono impressi in color oro i sigilli di Giordano Bruno. In cima alla torre, una figura umana a grandezza naturale guarda verso l’orizzonte. L’installazione, già esposta nel 2023 al Fuorisalone di Milano e in Piazza De Ferrari a Genova, sarà a Pisa, in Piazza dei Cavalieri, fino al 22 dicembre 2025.

Informazioni tecniche

Titolo: OPERAE

Artista: Gianni Lucchesi

Tipologia: installazione scultorea monumentale

Dimensioni: 13 metri di altezza, 12 cubi modulari in cemento

Materiali: cemento, pittura, resina epossidica patinata color bronzo

Periodo di esposizione: 5-22 dicembre 2025

Luogo: Piazza dei Cavalieri, Pisa (davanti alla Scuola Normale Superiore)

Tappe precedenti: Milano, Fuorisalone 2023; Genova, Piazza De Ferrari 2023

Con il sostegno del Comune di Pisa

In collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa

Sponsor tecnici: Hangar srls – Giannoni&Santoni – Arzelà Studio Architettura – Poliart – Il Filotto – Ingegneria e dintorni | Lo studio – Confcommercio Provincia di Pisa – Generali Agenzia di Pisa

