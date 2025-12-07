Comunicato Curva Nord Maurizio Alberti

Written by admin• 3:17 pm• Pisa SC

PISA – La partita con il Parma è forse la più importante affrontata dal Pisa fino a questo momento.

Siamo sicuri che il popolo neroazzurro lo avrà ben chiaro e che verrà all’Arena carico al punto giusto e con la voglia di giocarlo anche dagli spalti, questo scontro diretto. Invitiamo tutti a presentarsi con largo anticipo ai cancelli e a riempire la Nord già dal riscaldamento. Quando i ragazzi usciranno dal tunnel nel prepartita, dovranno trovare una bolgia. Il fattore campo, anzi, il fattore Arena, è una delle armi che abbiamo: la dovremo sfruttare da qui alla fine per aiutare la squadra a regalarci il sogno salvezza. Siamo a casa nostra, siamo orgogliosi di questa squadra e di come lotta, e siamo Pisa: lo dovranno capire tutti non appena metteranno piede sul prato. E per inizio partita ci saranno “sorprese”: invitiamo a entrare prima anche per quello, e a posizionarsi inizialmente nella parte alta della Curva, per facilitare l’organizzazione. Cogliamo l’occasione anche per ringraziare tutti quelli che, con l’Inter, hanno affollato i banchetti organizzati per la raccolta fondi destinata al Parco di Mau. Saranno presenti fuori dallo stadio anche in questa occasione con i consueti pacchi regalo (bottiglia di vino o tazza), accanto alla postazione del materiale di Curva.

Curva Nord Maurizio Alberti

