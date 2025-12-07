Dal 10 dicembre modifiche alla viabilità per la Sp27

Written by admin• 2:13 pm• Pisa, Attualità

Si interverrà al ripristino del guado e successivamente il via ai lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa

POMARANCE – Prevista modifiche alla viabilità dal 10 dicembre per la sp27 per ripristinare il guado alternativo al Ponte, e successivamente avviare i lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa per il completo ripristino della infrastruttura presente sulla arteria. Un intervento a cura della struttura tecnica provinciale del valore complessivo di 1.1 millioni di euro.

“Dopo gli eventi di pioggia che si sono verificati nel mese di novembre che hanno parzialmente danneggiato il guado realizzato, da utilizzare come viabilità alternativa alla chiusura del ponte lungo la SP 27 sul torrente Pavone, lo stesso è stato riparato dalla nostra struttura tecnica provinciale, e si rendono adesso necessarie delle modifiche alla viabilità“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.” A seguire prenderanno il via gli importanti interventi di manutenzione straordinaria del Ponte“.

Ovviamente, visti i recenti episodi, in caso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico il guado sarà chiuso per la durata dell’allerta stessa e per il tempo necessario a verificare e/o riparare eventuali danneggiamenti.

“Il guado consente il passaggio anche ai mezzi TPL, come già verificato dai nostri tecnici. Sarà regolato a senso unico alternato, con possibilità di procedere a 20 km/h, e l’alternanza tra i due flussi sarà temporizzata. Grazie alla segnaletica collocata in loco, il guado potrà essere percorso in sicurezza quando aperto. Prossimamente, a cantiere avviato, procederemo a un costante monitoraggio delle lavorazioni e alla relativa comunicazione alla comunità e alla cittadinanza degli stessi interventi“, precisa il Sindaco di Pomarance e Consigliere Provinciale alla Viabilità e Infrastrutture della ValdiCecina, Graziano Pacini.

Dicembre 7, 2025