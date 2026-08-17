“Marenia” si sposta a Marina di Pisa: Gaia e Bambole di Pezza in Piazza Viviani

Written by Redazione• 2:49 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa

PISA – Dopo i concerti di Serena Brancale, degli ANIMEniacs e di Alex Britti, che il 5, 6 e 11 agosto hanno animato piazza dei Fiori a Tirrenia, gli appuntamenti di Marenia proseguono a Marina di Pisa, in piazza Viviani.

Martedì 18 agosto salirà sul palco Gaia, mentre giovedì 20 agosto sarà la volta delle Bambole di Pezza. Venerdì 21 agosto è invece in programma “La grande festa di Radio Mitology 70-80”, dedicata alla musica degli anni Settanta e Ottanta.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21.30 e saranno a ingresso libero e gratuito.

Il calendario di Marenia proseguirà fino alla fine del mese. Tra gli eventi già annunciati figura il ritorno dello spettacolo pirotecnico sul lungomare di Marina di Pisa, previsto per sabato 29 agosto.

Per consentire lo svolgimento delle iniziative sono state disposte modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta. La parte centrale del parcheggio di piazza Viviani resterà chiusa al traffico, con divieto di sosta e rimozione coatta, fino alle 20 di lunedì 24 agosto.

Nelle giornate di martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21 agosto, dalle 15 all’1 del giorno successivo, il divieto di sosta con rimozione interesserà i tratti di piazza Viviani compresi tra via Tullio Crosio e via Iacopo Ciurini, tra via Iacopo Ciurini e via Daiberto e tra via Tullio Crosio e via Daiberto. Sul lato est della piazza, parallelamente a via Maiorca, saranno predisposti parcheggi riservati alle persone con disabilità.

Dalle 17 all’1 del giorno successivo sarà inoltre vietata la circolazione a tutti i veicoli, comprese biciclette e mezzi assimilati, nell’intera piazza Viviani. Fino alle 18.30 sarà consentita l’uscita dei veicoli già parcheggiati in via Tullio Crosio.

Nella stessa fascia oraria diventeranno strade a fondo chiuso, in corrispondenza dell’intersezione con piazza Viviani, le vie Cursolari, Corsani, della Sirenetta, Ciurini – a partire da via Maiorca – e Daiberto, sempre dall’intersezione con via Maiorca.

Last modified: Agosto 17, 2026