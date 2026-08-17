Written by Redazione• 2:51 pm• Pisa, Attualità, Attualità, Pontedera

PISA – Il dottor Luigi Coltelli è il nuovo direttore della struttura complessa “U.O.C. Oncologia medica Alta Val di Cecina-Valdera” dell’Azienda USL Toscana nord ovest. L’incarico, della durata di cinque anni, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, è stato conferito al termine della selezione pubblica con deliberazione del direttore generale n. 840 del 6 agosto 2026.

Il dottor Coltelli, già direttore facente funzioni della struttura, assume quindi la responsabilità della Oncologia medica che opera negli ospedali “Felice Lotti” di Pontedera e di Volterra, con l’obiettivo di garantire continuità al percorso intrapreso e di consolidare ulteriormente l’attività clinica e di ricerca a favore dei pazienti oncologici del territorio.

“Il conferimento di questo incarico rappresenta un importante riconoscimento per il dottor Coltelli e, al tempo stesso, un valore aggiunto per la nostra organizzazione – sottolinea la direttrice generale dell’Azienda USL Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani –. La sua esperienza, maturata in diversi ambiti dell’oncologia e arricchita da una significativa attività di ricerca clinica, potrà contribuire a rafforzare ulteriormente la qualità e l’appropriatezza della presa in carico dei pazienti oncologici nell’area Alta Val di Cecina-Valdera. È inoltre importante proseguire nel percorso di integrazione tra attività assistenziale, innovazione terapeutica e ricerca, mettendo sempre al centro i bisogni delle persone”.

“Sono molto grato alla Direzione aziendale per la fiducia accordatami con questo incarico quinquennale, che consolida e dà continuità a un percorso professionale iniziato circa due anni fa – afferma il dottor Luigi Coltelli –. Guidare l’Oncologia di Pontedera e Volterra è per me motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una responsabilità nei confronti di una comunità e di un territorio che hanno avuto un ruolo importante nel mio percorso di crescita professionale. Desidero ringraziare la Direzione di Presidio, il Dipartimento Oncologico e in particolare il dottor Giacomo Allegrini, con il quale ho condiviso diversi anni della mia formazione professionale, oltre a tutti i medici e gli infermieri dell’Oncologia di Pontedera e Volterra, per la professionalità e l’umanità che dimostrano ogni giorno. Il paziente oncologico ha bisogno di un percorso strutturato, personalizzato e attento ai diversi bisogni. Il mio obiettivo è quindi proseguire con il massimo impegno nel garantire una presa in carico qualificata, attraverso trattamenti appropriati e innovativi, anche grazie alla partecipazione a protocolli di ricerca nazionali e internazionali, senza mai perdere di vista l’importanza di costruire un rapporto di fiducia tra pazienti e professionisti sanitari”.

Percorso professionale. Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa nel 2003, il dottor Luigi Coltelli ha conseguito nel 2008 la specializzazione in Oncologia presso lo stesso Ateneo, con la votazione di 110/110 e lode.

Dal 2009 al 2012 ha lavorato come dirigente medico di Oncologia presso il Day Hospital oncologico del presidio ospedaliero di Portoferraio, nell’ambito dell’allora Azienda USL 6 di Livorno. Nel 2012 è quindi entrato nell’Azienda USL 5 di Pisa, presso l’U.O. di Oncologia medica dell’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera, diretta dal dottor Allegrini, dove ha proseguito la propria attività fino al 2018.

Dal 2018 al gennaio 2024 ha prestato servizio presso l’ospedale di Livorno, nell’U.O.C. di Oncologia medica dell’Azienda USL Toscana nord ovest, ricoprendo anche il ruolo di referente del CORD di Livorno.

Dal 2019 è responsabile del Gruppo di lavoro di Oncologia medica dedicato al tumore mammario e responsabile, per l’Oncologia medica, del PDTA aziendale sui tumori mammari, all’interno del Dipartimento Oncologico, con un incarico di alta specializzazione. Il gruppo, composto da circa dodici oncologi, è dedicato principalmente al trattamento del carcinoma mammario ed è distribuito nelle diverse strutture ospedaliere dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

Dal 2024 il dottor Coltelli è tornato all’ospedale “Felice Lotti” di Pontedera, dove ha inizialmente ricoperto l’incarico di responsabile della struttura semplice “Sezione Oncologia medica Valdera-Alta Val di Cecina” e successivamente quello di direttore facente funzioni della U.O.C. Oncologia medica Alta Val di Cecina-Valdera.

Nel corso della sua carriera ha inoltre maturato una significativa esperienza nell’ambito della ricerca clinica, partecipando come co-investigator e principal investigator a numerosi studi nazionali e internazionali e promuovendo diversi studi spontanei. Questa attività ha contribuito alla produzione di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.

Proprio con l’obiettivo di migliorare ulteriormente l’assistenza e la qualità delle cure, il dottor Coltelli ha rilanciato presso la U.O.C. di Oncologia medica di Pontedera e Volterra la partecipazione e lo sviluppo della ricerca clinica. In questo ambito, il centro è attualmente coinvolto in diversi studi dedicati a nuovi trattamenti oncologici e all’impiego di farmaci innovativi con importanti prospettive terapeutiche.

Last modified: Agosto 17, 2026