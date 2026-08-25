Marenia 2026, grande partecipazione agli eventi. Il 29 agosto i fuochi d’artificio sul lungomare

Written by Redazione• 12:39 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, Marina di Pisa, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Grande partecipazione di pubblico per gli appuntamenti di Marenia 2026, la rassegna estiva promossa dal Comune di Pisa, assessorato al Turismo, in collaborazione con Pisamo. Anche quest’anno il cartellone ha animato Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone con iniziative dedicate alla musica, alla cultura, allo spettacolo e all’intrattenimento.

Il mese di agosto ha rappresentato il momento centrale della programmazione musicale, con sei serate rivolte a pubblici diversi e capaci di richiamare residenti, turisti e visitatori nelle principali piazze del litorale. La rassegna si avvia adesso alla conclusione con uno degli appuntamenti più attesi: lo spettacolo pirotecnico in programma sabato 29 agosto sul lungomare di Marina di Pisa.

«La grande partecipazione registrata conferma quanto sia importante continuare a investire in un calendario di eventi capace di rendere ancora più attrattivo il nostro litorale – dichiara l’assessore al Turismo e al Commercio Paolo Pesciatini –. Abbiamo costruito una programmazione di qualità, distribuendo i principali appuntamenti tra Tirrenia e Marina di Pisa e offrendo proposte differenti per genere e tipologia di pubblico».

Per Pesciatini, il bilancio positivo conferma il valore di Marenia come strumento di promozione turistica e valorizzazione delle località balneari, con ricadute anche sulle attività commerciali e sul tessuto economico locale. «Vogliamo continuare a lavorare per un litorale capace di affiancare alla qualità del mare e delle spiagge, premiate anche quest’anno con quattro Bandiere Blu, un’offerta sempre più ricca di eventi, cultura e intrattenimento».

L’assessore ringrazia gli uffici comunali del Turismo e del Commercio, Pisamo, gli organizzatori, gli artisti e tutte le persone impegnate nella realizzazione della rassegna, anche per la capacità di affrontare gli imprevisti causati dal maltempo e recuperare rapidamente gli appuntamenti rinviati.

Soddisfazione anche da parte del presidente del consiglio di amministrazione di Pisamo, Alberto Giovannelli: «Siamo ormai vicini alla conclusione di un’edizione che ha visto Pisamo affiancare il Comune nell’organizzazione e nella realizzazione tecnica degli eventi che hanno animato il litorale nei mesi di luglio e agosto. I grandi concerti hanno dovuto affrontare due allerte meteo, ma grazie alla rapidità, all’efficienza e al lavoro di squadra siamo riusciti a recuperarli e a garantirne la riuscita».

Il programma musicale di agosto si è aperto il 5 agosto in piazza dei Fiori a Tirrenia con il concerto gratuito di Serena Brancale. Il giorno successivo la stessa piazza ha ospitato gli ANIMEniacs, con uno spettacolo dedicato al repertorio Disney e pensato soprattutto per le famiglie. L’11 agosto è stata quindi la volta di Alex Britti, che ha richiamato ancora una volta un pubblico numeroso.

Serena Brancale

La programmazione si è poi spostata in piazza Viviani, a Marina di Pisa, dove il 18 agosto si è esibita Gaia. A completare il calendario musicale sono state le Bambole di Pezza e la festa di Radio Mitology. I due eventi, inizialmente previsti il 20 e il 21 agosto e rinviati per il maltempo, si sono svolti rispettivamente il 22 e il 23 agosto.

Gaia

Bambole di Pezza

Marenia ha accompagnato l’intera estate con un programma più ampio di iniziative culturali e occasioni di intrattenimento diffuse tra Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone, contribuendo a promuovere la frequentazione degli spazi pubblici e ad arricchire l’offerta delle località costiere.

L’ultimo grande appuntamento è in programma sabato 29 agosto a Marina di Pisa con il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio sul lungomare. In caso di condizioni meteorologiche avverse, tali da non consentire lo svolgimento in sicurezza, l’evento sarà rinviato a sabato 5 settembre.

Le modifiche alla viabilità

In occasione dello spettacolo pirotecnico, dalle 18.30 di sabato 29 agosto fino all’1 di domenica 30 agosto saranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità.

In via Repubblica Pisana, sul lato mare di piazza Gorgona e piazza Sardegna, e in via Padre Agostino da Montefeltro sarà sospesa la pista ciclabile. Sarà inoltre vietata la circolazione di biciclette e monopattini, che potranno essere condotti a mano purché non creino intralcio ai pedoni.

La circolazione sarà vietata a tutti i veicoli, comprese biciclette e monopattini, nei tratti tra via Pietro Moriconi e il lungomare di via Robertino Francardi, in via Gualduccio, nei due braccetti di piazza Gorgona, in via Lotario Gusmari e in via Iacopo Inghirami.

Resteranno consentiti l’uscita dei veicoli in sosta in direzione di via Pietro Moriconi e l’accesso e l’uscita dai passi carrabili autorizzati.

In caso di rinvio dello spettacolo, le stesse modifiche saranno applicate dalle 18.30 di sabato 5 settembre fino all’1 di domenica 6 settembre.

Last modified: Agosto 25, 2026